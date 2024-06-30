Görme engelli öğretmenlerin mesleklerini olumsuz etkileyecek düzenlemeler isteniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Görme engelli öğretmenlerin mesleklerini olumsuz etkileyecek düzenlemeler isteniyor

Geniş Video İzle

Eğitimde Görme Engelliler Derneği, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yapılan değişiklik önerilerinin görme engelli öğretmenleri olumsuz etkileyeceğini belirterek, sağlık kurulu raporu alma ve geri hizmete çekilme gibi düzenlemelerin geri çekilmesini talep ediyor.

30.06.2024 09:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

OGÜN AKKAYA

(ANKARA) - Eğitimde Görme Engelliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Elif Kain, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifiyle getirilen bazı düzenlemelerin görme engelli öğretmenleri olumsuz etkileyeceğini söyledi. Kain, görme engelli öğretmenlerin mesleklerini yapabilmeleri için sağlık kurulu raporu alması ve öğretmenlerin başarısız olmaları durumunda geri hizmete çekilmesi gibi düzenlemelerin geri çekilmesini istedi.

AK Parti tarafından Meclis'e sunulan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dari kanun teklifi, öğretmenlerin yetiştirilmeleri, atanmaları, sorumlulukları, meslekte yükselmeleri gibi düzenlemelerin yanı sıra Milli Eğitim Akademisi kurulması gibi maddeleri içeriyor. Eğitim alanında faaliyet yürüten sendika ve derneklerin karşı çıktığı bu kanun teklifine bir tepki de Eğitimde Görme Engelliler Derneği'nden geldi.

2013 yılından bu yana görme engelli öğretmenlerin mesleki yaşamda karşılaştıkları sorunlara çözüm arayan ve hakları için mücadele eden Eğitimde Görme Engelliler Derneği, Meclis'e sunulan Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinde yer alan 2 maddenin görme engelli öğretmenlerin çalışmalarını ve mesleğe kabulünü olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle geri çekilmesini talep ediyor.

"Görme engelli öğretmenlerin öğretmen olmasına doktorlar karar verecek"

Görme engelli öğretmenlerin yaşayacağı sorunları Anka Haber Ajansı'na anlatan Eğitimde Görme Engelliler Derneği Yönetim Kurulu üyesi Elif Kain şöyle konuştu:

"Son olarak yayımlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu tasarısındaki iki husuf, görme engelli öğretmenlerin mesleki yaşamlarını olumsuz etkileyeceğinden derneğimiz kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı hissetmiştir. Bu maddelerden birincisi, görme engellilerin öğretmen olmasına doktorların karar verecek olmasıdır. Atama sonrasında görme engellilerden sağlık kurullarında öğretmenlik yapabilecek olmalarına dair rapor almaları beklenmekte. Ancak Türkiye'deki hekimlerin engellilikle ilgili ön yargıları ve eksik bilgileri sebebiyle görme engelli öğretmenlerin mesleki yeterliliklerinin olmayışı gerekçesinden dolayı bu raporun verilmesi güç hale gelmiştir. Bu durum görme engelli öğretmenlerin mesleki motivasyonlarını olumsuz derecede etkilemektedir.

"Ön yargılı idareciler ve müfettişler sebebiyle..."

İkinci madde, görme engelli öğretmenler geri hizmete çekilebilir. Taslakta öğretmenlerin mesleğini yerine getiremediği takdirde, akademiye yönlendirilmesi ve başarısız olunması durumunda geri hizmete çekilmesi ön görülmektedir. Bu madde, görme engelli öğretmenlerin ön yargılı idareciler ve müfettişlerle ters düşmelerine yol açmakta ve bu durum görme engelli öğretmenlerin mesleki yaşamlarını olumsuz etkilemektedir. Bu sebeple derneğimiz bu maddelerin kanun tasarısından tamamen çıkarılmasını talep etmektedir."

Kaynak: ANKA

Öğretmenlik Meslek Kanunu, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Görme engelli öğretmenlerin mesleklerini olumsuz etkileyecek düzenlemeler isteniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:08 Çeşme’yi izmaritle ateşe veren kişi tutuklandı Çeşme'yi izmaritle ateşe veren kişi tutuklandı
20:01 Antalya Havalimanı’nda İsrail uçağı krizi “Yakıt verilmedi“ yalanının arkasından bakın ne çıktı Antalya Havalimanı'nda İsrail uçağı krizi! "Yakıt verilmedi" yalanının arkasından bakın ne çıktı
19:32 Kılıçdaroğlu’ndan Sinan Oğan’a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem
19:29 İzmir’de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı İzmir'de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı
17:32 Bursa’daki anız yangını Uludağ Üniversitesi’ndeki ormanlık alana sıçradı Bursa'daki anız yangını Uludağ Üniversitesi'ndeki ormanlık alana sıçradı
19:37 Türkiye İsrail’e petrol mü satıyor BOTAŞ’tan açıklama geldi Türkiye İsrail'e petrol mü satıyor? BOTAŞ'tan açıklama geldi
19:09 Mahalle ortasında patlatılan el yapımı bomba patlattılar Mahalle ortasında patlatılan el yapımı bomba patlattılar
18:48 Kiralarda yüzde 25 uygulaması 1 Temmuz’da bitiyor Kiralarda yüzde 25 uygulaması 1 Temmuz'da bitiyor
18:38 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz
17:37 Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu TRT Spor’da tuhaf canlı yayın kazası Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası
17:20 98’nci Gazi Koşusu’nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı 98'nci Gazi Koşusu'nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı
17:17 CHP’li Kula Belediye Başkanı tutuklandı CHP'li Kula Belediye Başkanı tutuklandı
17:11 Beşiktaş’ın Di Maria’ya yaptığı teklif ortaya çıktı Beşiktaş'ın Di Maria'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
17:10 İzmir’deki patlama anı kameralara yansıdı İzmir'deki patlama anı kameralara yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 22:00:49. #1.11#
SON DAKİKA: Görme engelli öğretmenlerin mesleklerini olumsuz etkileyecek düzenlemeler isteniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement