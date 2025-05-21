Görme Engellilere 'Dokun Taş' Oyunu

Dokuntaş ile görme engellilerin önündeki bir engel daha kalktı

SİVAS - Sivas'ta görme engelli bireylerin zeka oyunlarına erişimini kolaylaştırmak amacıyla 'Dokun Taş' adlı özgün bir oyun geliştirildi. Reversi oyunundan ilham alınan ve tamamen yerli imkanlarla üretilen oyun, dokunsal algıyı ve stratejik düşünmeyi destekliyor.

Sivas Farabi Gençlik Merkezi, görme engelli bireylerin akıl ve zeka oyunlarına erişimini artırmak amacıyla özgün bir oyun tasarladı. Reversi isimli oyundan esinlenerek geliştirilen 'Dokun Taş' adı verilen oyun, hem görme engelli bireyler hem de gören bireyler tarafından oynanabiliyor. Fen Bilgisi Öğretmeni ve Akıl Zeka Oyunları Eğitmeni Kadir Alpler öncülüğünde tasarlanan oyun, görme engellilerin dokunsal algılarını güçlendirmeyi ve stratejik düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor. Proje kapsamında oyunun ilk aşamasında üç boyutlu modellemeler oluşturularak bilgisayar ortamında tasarlanıyor. 3D yazıcı kullanılarak fiziksel hale getirilen bu tasarımlar, görme engelli bireyler tarafından çeşitli denemeler yapılarak revize ediliyor. Bu tür projelerin çoğalmasıyla birlikte engelli bireylerin sosyal ve kültürel yaşamda daha fazla yer edinmesi hedefleniyor.

"Erişebilirliği artırmaya çalıştık"

Görme engelliler için tamamen dokunsal bir oyun tasarladıklarını söyleyen Fen bilgisi öğretmeni ve Akıl Zeka Oyunları Eğitmeni Kadir Alpler, "Biz burada görme engelliler için özel bir oyun hazırladık. Oyunumuzun adı 'Dokun Taş'. Oyunu Reversi adlı bir oyundan esinlenerek hazırladık. Oyundaki amacımız görme engellilerin dokunsal algı ve stratejik düşünme becerisini geliştirmekti. İlk olarak bilgisayar üzerinden oyunun tasarımını oluşturduk. Daha sonra 3D yazıcı üzerinde baskı işlemini yaptık. Görme engelli hocalarımız ile deneme yanılma yöntemiyle oyunumuzu nihai hale getirdik. Akıl zeka oyunlarının görme engellilere uyarlanmış hali ve şu anda yaygın değil. Biz de bu eksikliği fark ederek görme engellilerin, akıl zeka oyunlarına erişilebilirliğini arttırmaya çalışıyoruz. Reversi oyunu, görsel bir oyundur. Biz bu oyunu tasarlarken, tabloda braille alfabesini kullandık ve koordinat sistemi oluşturduk. Böylelikle görme engelliler tabloyu, rahat bir şekilde koordinat sistemini zihinlerinde canlandırabiliyorlar. Oyundaki pulları da görme engellilerin anlayabileceği şekilde noktalı ve düz hale getirdik" dedi.

"Çok teşekkür ediyorum"

Oyunun eğitici ve geliştirici olduğunu belirten felsefe öğretmeni ve görme engelli birey olan Salih Gültekin, "Hem normal bireylerin hem de görme engellilerin çok rahat bir şekilde oynaya bir oyundur. Zeka açısından destekleyici bir oyun olduğunu düşünüyorum. Çünkü koordinat sistemini düşünüyorsun. Biz çok mutlu olduk. Sınavlara çalışırken evde çok vakit geçiriyorum. Bu oyun benim için güzel bir alternatif oldu. Böyle adımların atılması ise engelli bireyler açısından çok güzel oldu. Daima stratejiye dayalı bir oyun olduğu için okul çağındaki çocuklarında bu oyunu oynaması, kendilerine stratejik zeka kazandıracaktır" dedi.