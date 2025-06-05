Göynücek Anaokulu Yıl Sonu Şenliği

Amasya'nın Göynücek ilçesinde faaliyet gösteren Göynücek Anaokulu tarafından yıl sonu şenliği düzenlendi.
Öğrenciler ve öğretmenlerin hazırladığı etkinlikte sergiler, gösteriler ve çeşitli aktiviteler yer aldı.
Göynücek Belediye Başkanı Kemal Şahin, öğrencilerle yakından ilgilenerek etkinliklere katıldı.
Etkinliğe Belediye Başkanı Şahin'in yanı sıra, Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulmuttalip Ziyagil, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bilal Baysal, okul idaresi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
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