Göynücek'te Sosyal Yardımlaşma Toplantısı

Amasya'nın Göynücek ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti Toplantısı yapıldı.

Göynücek Kaymakamı Osman Demirgül başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, vakfa yapılan yardım başvuruları değerlendirilerek karara bağlandı.

Toplantıda, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yapılacak sosyal yardımların adil ve etkin şekilde ulaştırılması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Demirgül, yaptığı değerlendirmede, sosyal yardımlarda şeffaflık ve hakkaniyetin esas alındığını vurgulayarak, vakıf çalışmalarının toplumun en dezavantajlı kesimlerine ulaşmayı hedeflediğini ifade etti.

Toplantıya, mütevelli heyeti üyeleri ile ilgili kurum temsilcileri katıldı.