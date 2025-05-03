Göynük'te Yangın: 2 Katlı Ev Yandı - Son Dakika
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Göynük'te Yangın: 2 Katlı Ev Yandı

Göynük\'te Yangın: 2 Katlı Ev Yandı

Göynük'te çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi, söndürme çalışmaları başarıyla tamamlandı.

03.05.2025 23:36
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Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Çeşme Mahallesi Kabakulak Altı mevkisinde Salim Metin'e ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Göynük Belediyesi İtfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü görevlileri ile polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, köylülerin de desteğiyle ekiplerce söndürüldü. Olayda, söz konusu ev tamamen yandı.

Göynük Kaymakamı Talha Battal ve Göynük Belediye Başkanı Ali Oral da söndürme çalışmalarını takip edip Metin'e "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Göynük'te Yangın: 2 Katlı Ev Yandı - Son Dakika

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