Göynük\'te Yangın: 2 Katlı Ev Yandı

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Çeşme Mahallesi Kabakulak Altı mevkisinde Salim Metin'e ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Göynük Belediyesi İtfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü görevlileri ile polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, köylülerin de desteğiyle ekiplerce söndürüldü. Olayda, söz konusu ev tamamen yandı.

Göynük Kaymakamı Talha Battal ve Göynük Belediye Başkanı Ali Oral da söndürme çalışmalarını takip edip Metin'e "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.