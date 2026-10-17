Gözaltına alınan Hamam Böceği Halk Partisi lideri Dipke kefaletle serbest kaldı - Son Dakika
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Gözaltına alınan Hamam Böceği Halk Partisi lideri Dipke kefaletle serbest kaldı

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Gözaltına alınıp tutuklanan Hamam Böceği Halk Partisi liderlerinden Abhijeet Dipke, kefaletle serbest bırakıldı. Avukat Ratna Singh, Dipke'den barışı ihlal etmeme taahhüdü imzalamasının talep edildiğini duyurdu.

Hindistan'da seçmen listelerinin yeniden düzenlenmesine karşı organize edilen gösterilerde gözaltına alınan "Z kuşağı" internet kullanıcıları öncülüğünde kurulan "Hamam Böceği Halk Partisi" adlı siyasi hareketin liderlerinden Abhijeet Dipke kefaletle serbest bırakıldı.

"Hamam Böceği Halk Partisi"nin avukatı Ratna Singh, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün gözaltına alınmasının ardından tutuklanan siyasi hareketin liderlerinden Dipke'nin kefaletle serbest bırakıldığını duyurdu.

Press Trust of India ajansının haberine göre, Dipke'den, "barışı ihlal etmeme" taahhüdü imzalaması talep edildi.

Dipke, dün başkent Yeni Delhi'nin Connaught Place bölgesinde partisince düzenlenen bir protesto yürüyüşü öncesi gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.

Seçmen listelerinin yeniden düzenlenmesine karşı organize edilen gösterilerde gözaltına alınan "Z kuşağı" internet kullanıcıları öncülüğünde kurulan "Hamam Böceği Halk Partisi", Başbakan Narendra Modi hükümetinin seçim politikalarını protesto ediyor.

Ne olmuştu?

Hindistan, geçen yıl Bihar eyaletindeki seçimler öncesinde seçmen listelerinde "Özel Yoğun Revizyon" uygulamasını başlattı. Uygulama, daha sonra eyaletlerin çoğuna ve federal yönetimdeki bölgelere yayıldı.

Seçim Kuruluna göre revizyon, mükerrer ve uygun olmayan seçmen kayıtlarının silinmesini, uygun seçmenlerin ise listelerde kalmasını amaçlıyor.

Muhalefet partileri, uygulamanın seçmenlerden temin edilmesi zor belgeler istediğini, bunun milyonlarca seçmenin listelerden çıkarılması riskini doğurduğunu savunuyor. Bazı bölgelerde seçmen kütüklerinin yüzde 30'a kadar küçülebileceği belirtiliyor.

Muhalefet, Gyanesh Kumar'ın başkanlığını yürüttüğü Seçim Kurulunu, seçmen kayıtlarını Başbakan Narendra Modi'nin iktidardaki Hindistan Halk Partisinin (BJP) lehine değiştirmekle suçluyor ve istifa etmesini istiyor.

Kaynak: AA
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