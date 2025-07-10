Göztepe Rhaldney\'i Transfer Etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Rhaldney Norberto Simiao Gomes'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, "1998 doğumlu orta saha oyuncusu Rhaldney Norberto Simiao Gomes ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladık. Ailemize hoş geldin Rhaldney. Şanlı kulübümüzde sana başarılar ve unutulmaz anlar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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