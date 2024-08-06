GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ
Kazadan 15 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ayyüce Naz Polat'ın cenazesi hastane morgundan alınarak Hacılar Camii'ne getirildi. Cenazeye Polat'ın annesi Melek Ünalan, babası Hilmi Polat, okul arkadaşları, futbol oynadığı takım arkadaşlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Arkadaşları tabuta sarılarak dakikalarca ağladı. Polat'ın cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından ailesi ve sevenlerinin gözyaşları arasında Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.
İslam KELEŞ/SÖKE/ Aydın,
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