Gözyaşlarıyla Oğlunu Arıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gözyaşlarıyla Oğlunu Arıyor

Zeynep Hasanfendi, 2013'te kaybolan oğlunu bulmak için Sednaya Hapishanesi'ni her gün ziyaret ediyor.

03.01.2025 20:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Suriyeli anne günlerdir evladını bulabilme umuduyla Sednaya Hapishanesi'ne geliyor

Zeynep Hasanfendi:

"8 Aralık'tan bu yana Sedneya'ya oğlumu aramaya geliyorum"

ŞAM - Suriye'de gözü yaşlı anne Zeynep Hasanfendi, Esad rejiminin işkence merkezi Sednaya'ya 2013 yılında giren evladını bulmak umuduyla günlerdir hapishanenin yolunu tutuyor.

Suriye'deki Esad yönetiminin binlerce muhalifi kapatarak işkence uyguladığı Sednaya Hapishanesi'ndeki tutuklular 8 Aralık'ta rejiminin devrilmesinin ardından özgürlüğe kavuşurken, bir kısmından ise hala haber alınamıyor. Acılı anne Zeynep Hasanfendi, 2013 yılında Suriye Milli Ordusu'ndayken rejim tarafından tutuklanarak Sednaya'ya getirilen oğlu İsa Ata Şehap'a ulaşmak için yaklaşık 1 aydır hapishaneye geliyor. Şu ana kadar evladından haber alamayan ve herhangi bir ize ulaşmayan gözü yaşlı anne, evladını bulabilme umuduyla her gün hapishanenin yolunu tutuyor.

"Kansız Esad'la birlikte yürümediği için evladımı benden aldılar"

Esad'a beddua eden gözü yaşlı Zeynep Hasanfendi, "Oğlum, 2013'ten beri Sedneya'da. Oğlum, muhalif olduğu için Esad tarafından alındı. Bu kansız Esad'la birlikte yürümediği için evladımı benden aldılar. Evladım fakirlere, çocuklara ve garibanlara hep yardım ederdi. Hiçbir suçu olmadığı halde evladımı aldılar. Önce Filistin Hapishanesi'ne aldılar, sonra da Sednaya Hapishanesi'ne getirdiler. Gelip evladımı sorduğumda onun burada olmadığını, onun muhaliflerin tarafında olduğunu söylediler. Ben 8 Aralık'tan bu yana Sedneya'ya oğlumu aramaya geliyorum. Bugün de geldim duvarlara bakmaya, belki evladımdan kalan bir ize rastlarım diye. Ölmüşse ve kalmışsa, ne olduysa ben hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir izine rastlamadım. Gül gibi evladımı aldı Beşar Esad benden, Allah gün yüzü göstermesin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, 3-sayfa, Güncel, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gözyaşlarıyla Oğlunu Arıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya’yı açmak bize nasip oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya'yı açmak bize nasip oldu
21:23 3,5 yaşındaki Efe, boynuna ip dolanmış halde ölü bulundu 3,5 yaşındaki Efe, boynuna ip dolanmış halde ölü bulundu
21:01 Ferdi Tayfur’un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ortaya çıktı: Gözyaşı bir an olsun durmadı Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ortaya çıktı: Gözyaşı bir an olsun durmadı
20:52 Zonguldak’ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı: Bakanlıktan jet açıklama Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı: Bakanlıktan jet açıklama
19:45 Aracın içinde başından vurulmuş halde bulunmuştu: Genç kadının katili en yakını çıktı Aracın içinde başından vurulmuş halde bulunmuştu: Genç kadının katili en yakını çıktı
09:19 Balıkesir’de yangın faciası 1 ve 3 yaşındaki kardeşler hayatını kaybetti Balıkesir'de yangın faciası! 1 ve 3 yaşındaki kardeşler hayatını kaybetti
09:12 Altın fiyatları yeni yılın ilk rallisine başladı Altın fiyatları yeni yılın ilk rallisine başladı
08:59 BM duyurdu: 8 Aralık’tan bu yana 115 bin Suriyeli ülkesine döndü BM duyurdu: 8 Aralık'tan bu yana 115 bin Suriyeli ülkesine döndü
08:54 Fatih Terim ilk transferini Galatasaray’dan yapıyor Fatih Terim ilk transferini Galatasaray'dan yapıyor
08:03 ABD’de tek motorlu uçak mobilya fabrikasına düştü 2 ölü, 18 yaralı ABD'de tek motorlu uçak mobilya fabrikasına düştü! 2 ölü, 18 yaralı
07:54 Şahin Kendirci’den takipçisinin yorumuna olay yanıt Şahin Kendirci'den takipçisinin yorumuna olay yanıt
07:46 Icardi’den Wanda’yı çıldırtan karar Icardi'den Wanda'yı çıldırtan karar
07:28 Manchester United Altay Bayındır’ın biletini kesti Manchester United Altay Bayındır'ın biletini kesti
07:12 Husiler, İsrail’in kalbini bir kez daha vurdu Husiler, İsrail'in kalbini bir kez daha vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 21:54:14. #1.13#
SON DAKİKA: Gözyaşlarıyla Oğlunu Arıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.