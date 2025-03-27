Greene ve NPR-PBS Tartışması

ABD Temsilciler Meclisinde yapılan bir oturumda Cumhuriyetçi Kongre üyesi Marjorie Taylor Greene ile kamu yayıncılığı yapan Ulusal Kamu Radyosu (NPR) ve Kamu Yayın Servisi'nin (PBS) yöneticileri, bu kurumların sol liberal yayıncılık yapıp yapmadığı konusunda tartıştı.

Temsilciler Meclisi alt komitesinde gerçekleştirilen oturuma başkanlık eden Greene, NPR ve PBS yöneticilerinin de hazır bulunduğu oturumda, söz konusu iki kuruma yüklendi.

Greene, NPR ve PBS'e fon sağlayan Kamu Yayıncılığı Kurumu'nun tamamen feshedilmesini istediklerini kaydederek, "Duyduklarımızı dinledikten sonra Kamu Yayıncılığı Kurumu'nun tamamen feshedilmesi ve lağvedilmesi çağrısında bulunacağız." dedi.

Her iki kurumun da sol liberal yayın çizgisinde olduğunu ve muhafazakar kesimleri göz ardı ettiğini savunan Greene, NPR ile PBS yayınlarının zaman zaman "komünist" bir çizgiye vardığını ileri sürdü.

Greene, iki kurum için "çoğunlukla varlıklı beyaz şehirli liberallerden oluşan dar bir kitle için radikal sol yayınlar yapan yankı odaları" betimlemesini yaptı.

NPR ve PBS'in yayıncılığının, "siyaseten taraflı" olduğunu ve liberal demokratların çizgisini yansıttığını savunan Cumhuriyetçi Kongre üyesi, bu kurumların tüm fonlarının kesilmesi için her türlü çabayı göstereceğini ifade etti.

Greene'nin sözlerine karşılık veren NPR CEO'su Katherine Maher ve PBS CEO'su Paula Kerger ise kendi kurumlarının işleyişinde siyasi tarafgirlik olmadığını ve tarafsız yayıncılık yaptıklarını savundu.

Zaman zaman Greene ile karşılıklı tartışmaların yaşandığı oturumda, bazı Cumhuriyetçi Kongre üyeleri de NPR ve PBS yöneticilerine "liberal tarafgirlik" suçlamasını yöneltti.