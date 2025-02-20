Grenada Başbakanı'ndan AB'ye Tazminat Talebi

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Grenada Başbakanı Dickon Mitchell, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e hitap ederek, Avrupa'nın köle ticareti geçmişi nedeniyle özür dilenmesi ve tazminat ödenmesi talebinde bulundu.

Brüksel merkezli uluslararası basında yer alan haberlere göre, Mitchell, von der Leyen'in ilk kez katıldığı Karayipler Topluluğu (CARICOM) 48. Hükümet Başkanları Toplantısı'ndaki hitabında Avrupa'nın sömürgecilik geçmişine değindi.

Von der Leyen'e hitap eden Mitchell, "Kaba olmak istemiyorum ama şunu söyleyeceğim. Tazminat meselesi sizinle ele alacağımız bir konu." ifadelerini kullandı.

Mitchell, "Kendimize ve gelecek nesillere, (köleliğin) insanlığa karşı bir suç olarak kabul edilmesini, uygun özür dilenmesini ve tazminat ödenmesini ve uluslararası toplumun bunun bir daha asla olmaması gerektiğini kabul etmesini sağlamak borcumuzdur." değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen de bunun üzerine "köleliğin insanlığa karşı bir suç olduğu", "her insanın onurunun ve evrensel haklarının dokunulmaz olduğu" sözleriyle karşılık verdi ancak Mitchell'in taleplerine ilişkin bir yanıt vermedi.

En az 12,5 milyon Afrikalının 15-19. yüzyıllar arasında kaçırıldığı, çoğunlukla Avrupalı ??tüccarlar tarafından köle olarak satıldığı biliniyor.