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Greyder Kazasında Can Kaybı

Greyder Kazasında Can Kaybı
28.07.2025 17:51
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Sivas'ta el freni çekilmeyen greyderin otomobile çarpması sonucu Gülsüm Kızılağıl hayatını kaybetti.

SİVAS'ın Zara ilçesinde Kızılçan Gölü'nde manzarayı izlerken el freni çekilmeyen greyderin hareket edip içinde bulundukları otomobile çarparak uçuruma sürüklediği kazada yaşamını yitiren Gülsüm Kızılağıl (30), köyünde toprağa verildi. İstanbul'da yaşayan Kızılağıl'ın aile ziyareti ve kısa bir tatil için köye geldiği bildirildi.

Kaza, dün saat 12.00 sıralarında Zara ilçesine bağlı Canova köyünde meydana geldi. Köy merkezine 2 kilometre uzaklıkta bulunan Kızılçan Gölü çevresinde yapılan arazi toplulaştırması sırasında V.D. (54), kullandığı greyderi öğle yemeği yemek için park etti. Operatörün el frenini çekmeyi unuttuğu greyder, hareket edip gölün manzarasını izleyeme gelen Gülsüm Kızılağıl ve Feride Şüheda Koca'nın (28) içinde bulunduğu otomobile çarptı. Greyder, sürüklediği otomobille birlikte yaklaşık 50 metre yükseklikten uçuruma düştü. Kazada Gülsüm Kızılağıl hayatını kaybetti, arkadaşı, Feride Şüheda Koca (28) ise yaralandı. Koca, AFAD ekipleri tarafından yaralı olarak çıkarılarak kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

TATİL İÇİN GELMİŞ

Orhan ve Kezban Kızılağıl çiftinin 4 çocuğundan biri olan Gülsüm Kızılağıl'ın ailesiyle İstanbul'da yaşadığı ve yakınlarının yanında muhasebecilik yaptığı öğrenildi. Kızılağıl'ın hem ameliyat olan bir yakınlarını ziyaret etmek, hem de kısa bir tatil yapmak amacı ile ilçenin Bedirören köyüne geldiği belirlendi. Bugün için tekrar İstanbul'a dönme planı yapan Kızılağıl'ın gitmeden önce arkadaşı Feride Şüheda Koca ile buluşarak, Kızılçan Gölü'nü ziyaret etmek için bölgeye geldiği, kazanın da bu sırada gerçekleştiği ifade edildi.

ARKADAŞINI EMNİYET KEMERİ KURTARDI

Gülsüm Kızılağıl ve Feride Şüheda Koca'nın göl kenarında otomobilden inmeye hazırlanırken kazanın yaşandığı ortaya çıktı. Gülsüm Kızılağıl'ın inmek için emniyet kemerini çıkardığı, arkadaşının ise çıkarmaya hazırlanırken aracın uçuruma yuvarlandığı bildirildi. Kızılağıl'ın otomobilden fırlayıp yaşamını yitirdiği belirlenirken, Feride Şüheda Koca'nın ise emniyet kemeri sayesinde araçta kalarak yaralı kurtulduğu ifade edildi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Koca'nın tedavisinin devam ettiği kaydedildi.

TATİL İÇİN GELDİĞİ KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Gülsüm Kızılağıl'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kızılağıl için Zara ilçesine bağlı Bedirören köyünde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenazeye Zara Kaymakamı Mehmet Ali Atak ile Kızılağıl'ın yakınları ve köylüler katıldı. Namazın ardından Kızılağıl'ın cenazesi, tatil için geldiği köyünde omuzlarda taşındığı mezarlıkta gözyaşları ve dualar eşliğinde toprağa verildi.

Kaza sonrası gözaltına alınan greyderin operatörü V.D.'nin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Öte yandan uçuruma yuvarlanan otomobil, vinç ile çıkarılırken, greyder için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kızılağıl, Otomobil, 3-sayfa, Güncel, Sivas, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Greyder Kazasında Can Kaybı - Son Dakika

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