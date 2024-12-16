Grossi: İran nükleer zenginleştirmede kritik aşamada - Son Dakika
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Grossi: İran nükleer zenginleştirmede kritik aşamada

UAEA Genel Direktörü Grossi, İran'ın uranyumu askeri düzeyde zenginleştirdiğini ve diplomasi gerektiğini belirtti.

16.12.2024 16:46
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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi, İran'ın uranyumu neredeyse askeri düzeyde zenginleştirme safhasında olması sebebiyle farklı bir yol bulmaları gerektiğini söyledi.

Grossi, Roma'da İtalya Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenen 17. İtalya Büyükelçiler Konferansı'na katılarak, UAEA ve dünya gündemindeki konulara dair değerlendirmelerde bulundu.

UAEA Genel Direktörü, Orta Doğu'da sadece Gazze'deki durumun değil aynı zamanı nükleer bir boyutu olduğuna işaret ederek, "Neyse ki şu an bakan olmayan bir İsrailli, savaşın kritik aşamasında nükleer silah kullanımından bahsetmişti." dedi.

Grossi, İran'ın nükleer meselesiyle ilgili olarak, "İran meselesi benzeri görülmemiş bir aşamadadır, çünkü ilk kez İran ile İsrail arasında doğrudan saldırılar yaşanıyor." diye konuştu.

Tahran'ı yakın zamanda ziyaret ederek İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüştüğünü ve bir müzakereye başlama aşamasında olduklarını aktaran Grossi, "Daha önce Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) vardı ama artık yok. Daha fazla lazım da değil. İran, nükleer gelişme düzeyine ulaştığı için uranyumu neredeyse askeri düzeyde zenginleştiriyor, bu nedenle farklı bir yol bulmamız gerekiyor. Bu süreçte UAEA'nin önemli bir rol oynamasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

"( Zaporijya'da) Nükleer kazaların yaşanma olasılığı gerçek"

Grossi, Rusya- Ukrayna Savaşı'ndaki nükleer riskle ilgili olarak, Ukrayna'daki Zaporijya nükleer santralinde durumun "neredeyse sürdürülemez" olarak tanımladı.

Santralin Rus kontrolü altında kalmaya devam ettiğini anlatan Grossi, santralin cephe hattında olmasının zor bir durum yarattığını ve 2-3 kez doğrudan saldırıya maruz kaldığını ifade etti.

Grossi, saldırılar sebebiyle son derece tehlikeli elektrik kesintileri yaşandığını belirterek, "Bu nedenle nükleer kazaların yaşanma olasılığı gerçek." dedi.

Rusya'nın Ukrayna'nın elektrik altyapısı üzerindeki askeri baskısı göz önüne alındığında, elektrik trafo merkezlerini izlemeye yönelik bir operasyon başlattıklarını dile getiren Grossi, Ukrayna'nın, sahip olduğu elektrik kapasitesinin yarısıyla çalıştığını ve bunun sürdürülemez olduğunu vurguladı.

Grossi, sorunlara çözüm için diplomasiyi işaret ederek, "Ben (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile konuştuğum için çok eleştirildim ama kiminle konuşmalıyım? Diplomatik iş, her zaman konuşmak üzerine kuruludur." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Grossi: İran nükleer zenginleştirmede kritik aşamada - Son Dakika

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