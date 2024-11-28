GSS Borçları Siliniyor

Güncel

(TBMM) - TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda, şimdiye kadar çıkan yapılandırmadan yararlanamayan ya da yararlanmasına rağmen Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarını ödeyemeyen vatandaşların borçlarının tamamen silinmesini öngören düzenlemenin de yer aldığı, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, kabul edildi.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülerek kabul edildi. Teklifle, şimdiye kadar çıkan yapılandırmadan yararlanamayan ya da yararlanmalarına rağmen 01.01.2015 tarihine kadar olan prim borçlarını ödeyemeyen vatandaşların Genel Sağlık Siogortası borçlarının tamamen silinmesi öngörülüyor.

Teklifle, muayene katılım payı ücretlerinde değişiklik de yapılıyor. İkinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında ücretli olarak verilen özel amaçlı raporların daha düşük bedelle aile hekimlerince verilecek. Teklifle, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinden sağlık hizmetleri alanların ödediği muayene katılım payının 10 kat artırılıyor. Buna göre, ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesinde alınan 2 liralık katkı payı 20 liraya çıkarılacak. Aile hekimi veya diğer birinci basamak sağlık kuruluşları tarafından sevk halinde katkı payı yüzde 50 oranında indirilebilecek. 28 maddelik kanun teklifinin görüşmelerine önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu'nda başlanması bekleniyor.

Komisyonda, kanun teklifinin üç maddesinin yürürlük tarihi değiştirilirken, dokuzuncu maddede yer alan "Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından desteklenen ve Sağlık Bakanlığınca izin ve onay verilen klinik araştırmalara SGK tarafından finansman sağlanmaktadır" ifadesi ise "Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından desteklenen ve Sağlık Bakanlığınca izin ve onay verilen kamu hastaneleri ve devlet üniversitelerinde yapılan klinik araştırmalara SGK tarafından finansman sağlanmaktadır" şeklinde değiştirildi.