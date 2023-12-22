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GTA VI Hackerına Süresiz Hastane Cezası - Son Dakika
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GTA VI Hackerına Süresiz Hastane Cezası

İngiltere'de GTA VI'nın görüntülerini yasa dışı bir şekilde paylaşan hacker Arion Kurtaj, süresiz hastane cezasına çarptırıldı. Kurtaj, sağlıklı ve toplum için tehdit oluşturmayan bir birey haline gelene kadar hastanede kalacak.

GTA VI Hackerına Süresiz Hastane Cezası
22.12.2023 - 12:11,
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İngiltere'de gelecek yıllarda yayınlanması beklenen video oyunu GTA VI'nın görüntülerini yasa dışı bir şekilde internette paylaşan hacker Arion Kurtaj, süresiz hastane cezası aldı.

BBC'nin haberine göre, hakim, siber suç işleme isteği ve yeteneğinin kamuoyuna karşı bir risk olduğunu belirterek, Kurtaj'a süresiz hastane cezası verdi.

Kurtaj'ın, sağlıklı ve toplum için tehdit oluşturmayan bir birey haline geldiği kanısına varılana kadar hastanede kalacağı bildirildi.

"Lapsus$" hacker grubunun bir üyesi olan Kurtaj ise sağlık kontrolleri sırasında "siber suç işlemeye en kısa sürede geri dönmek istediğini" belirtti.

Video oyunu GTA VI'nın sahibi olan şirket Rockstar, mahkemede, Kurtaj'ın faaliyetlerinin kendilerini 5 milyon dolar zarara soktuğunu açıkladı.

Kurtaj, laptobuna el konulmasına rağmen Amazon Firestick cihazı ve cep telefonuyla Rockstar'ın sahip olduğu 90 adet GTA VI görüntüsünü çalarak sosyal medyada yayınlamıştı.

Şirketin kullandığı Slack mesaj sistemine sızan Kurtaj, "Eğer Rockstar, 24 saat içinde benimle Telegram üzerinden iletişime geçmezse oyunun kodlarını yayınlayacağım." ifadesini kullanmış ve sürenin dolmasının ardından bir forumda kodları paylaşmıştı.

Kurtaj'ın yayınladığı görüntüler, 4 günde 128 milyon kişi tarafından izlenmişti.

Kaynak: AA
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