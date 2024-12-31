GTO, Darıca'ya Mobil Aşevi Gönderdi

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Gebze Ticaret Odasının (GTO) mobil aşevi, Darıca'da doğal gaz kesintisinin yaşandığı mahallelerde sıcak yemek hizmeti verecek.

Odadan yapılan açıklamaya göre, günlük 100 binin üzerinde kişiye sıcak yemek dağıtımı yapabilecek kapasitedeki aşevi aracı Darıca'ya gönderildi. Doğal gaz kesintisinin yaşandığı mahallelerde yemek dağıtacak aracın yanı sıra Nenehatun Mahallesi'ndeki aşevinde de ikramlar yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GTO Başkanı Abdurrahman Aslantaş, "Darıca'mızda meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamalarda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Gebze Ticaret Odası olarak bu zorlu günlerde Darıcalı vatandaşlarımızın ve üyelerimizin yanında yer alarak sıcak yemek desteğinde bulunacağız. Bu sıkıntılı süreçleri hep birlikte el ele vererek aşacağız." ifadelerini kullandı.