YENİ DELHİ, 9 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan'ın batısındaki Gucerat eyaletinde çöken bir köprüde bulunan araçların nehre düşmesi sonucu en az 9 kişi hayatını kaybederken, 6'dan fazla kişi de yaralandı.
Olayın ardından bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri, köprünün çevresinde arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
Son Dakika › Güncel › Gucerat'ta Köprü Çöktü: 9 Ölü - Son Dakika
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