Gucerat'taki Köprü Çöktü: 12 Ölü

Hindistan'ın Gucerat eyaletinde 1985'te inşa edilen Gambhira Köprüsü'nün bir kısmının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

Gucerat'taki Vadodara ve Anand bölgelerini birbirine bağlayan köprünün dün bir bölümünün çökmesinin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Hindustan Times'ın haberine göre, Vadodara bölgesi yetkilisi Anil Dhameliya, yaptığı açıklamada 40 yıllık köprünün çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye çıktığını ve 5 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Yetkililer, can kaybının artmasından endişe duyduklarını ifade etti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye dileklerini iletti.

Modi, yaşamını yitirenlerin yakınlarına 200 bin Hindistan rupisi (yaklaşık 2 bin 340 dolar) ödeneceğini duyurdu.

Gucerat'ta Vadodara ve Anand bölgelerini birbirine bağlayan 900 metre uzunluğundaki köprünün iki ayağı arasındaki bölüm dün çökmüştü.

Olay anında köprüden geçen 2 kamyon ve 2 kamyonet nehre düşmüştü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Öte yandan, Gucerat'ta 2022'de Morbi kasabasında asma köprünün çökmesi sonucu 141 kişi hayatını kaybetmişti.