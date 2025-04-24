Güdül'de Hayvan Sulama Göleti Yapıldı

Ankara'nın Güdül ilçesinde hayvan sulama göleti yapıldı.

Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, ilçede hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara desteklerinin süreceğini bildirdi.

Kırsal mahallelerde hayvancılığı desteklemek amacıyla çalışmalarda bulunduklarını kaydeden Doğanay, "Belediyemiz ve Ankara Büyükşehir Belediyemiz işbirliğiyle Kadıobası Mahallesi'nde hayvancılık yapan vatandaşlar için hayvanlarının su ihtiyacını karşılamak üzere hayvan sulama göleti yaptık." ifadelerini kullandı.