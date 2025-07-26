Güdül\'de Rope Jumping Etkinliği

Ankara'nın Güdül ilçesindeki İnönü Mağaralarında rope jumping (ipli serbest atlayış) gerçekleştirileceği bildirildi.

Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, başkentin önemli, sessiz ve sakin şehirlerinden olan ilçelerinde adrenalin tutkunları için, ipli serbest atlayış etkinliği düzenleneceğini söyledi.

Etkinliğe herkesi davet eden Doğanay, şunları kaydetti:

"İlçemizin önemli doğal ve tarihi alanlarından biri olan İnönü Mağaralarımızda gerçekleştirilen rope jumping etkinliği, adrenalin tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor. Doğayla iç içe, eşsiz bir atmosferde gerçekleşen atlayışlar, 28 Temmuz'a kadar devam edecek. Ekstrem spora ilgi duyan herkesi Güdül'e bekliyoruz."