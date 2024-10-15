Güdül\'ün Turizm Çalışmaları Devam Ediyor

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Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, ilçenin tanıtımı için çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Doğanay, Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde ilçedeki turizm faaliyetlerinin devam ettiğini söyledi.

Güdül'ün tanıtımı ve turizmde hak ettiği noktaya gelebilmesi için çalıştıklarını kaydeden Doğanay, "Ankara Büyükşehir Belediyesinin de yönlendirmesiyle ilçemizde hafta sonları oldukça yoğunluk yaşanıyor. Buraya gelenler, ilçemizin geçmişten günümüze uzanan hikayesini ve kültürel mirasımızı yakından tanıma fırsatı buluyor." diye konuştu.????????????????????????????