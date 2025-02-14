Gül Çiftci, Ön Seçim Takvimini Açıkladı: "21 Şubat, Başvurular İçin Son Gün. 24 Şubat'ta Ön Seçimde Kullanılacak Oy Pusulaların Basımına Başlanacak"

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, CHP'nin ön seçim takvimi ve yönergesini açıkladı. Çiftci, "21 Şubat Cuma, Cumhurbaşkanlığı aday adaylığı başvurularının ve seçim kurullarının tamamlanmasının son günü. 22 Şubat Cumartesi, Merkez Yönetim Kurulumuzca Cumhurbaşkanlığı aday adaylarının ilan edilmesi ve aday adaylarının oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi amacıyla kura çekilmesi, 24 Şubat Pazartesi ön seçimde kullanılacak oy pusulaların basımına başlanması, 28 Şubat Cuma ön seçimde oy kullanabilecek üye başvurularının son günü, 3 Mart Pazartesi oy kullanabilecek üyelere ilişkin seçmen listelerinin basımına başlanması, 23 Mart Pazar Türkiye'de yaklaşık 4 bin sandıkta oy verme günü olarak planlanmıştır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere hazırladığı ön seçim takvimi ve mevzuatını açıkladı. Çiftci, şunları söyledi:

"Adaletin ve yargı bağımsızlığının yok edildiği, seçilmiş belediye başkanlarına yönelik operasyonlarla halk iradesinin gasp edilmeye çalışıldığı, anayasanın rafa kaldırıldığı, gençlerin her geçen gün umutlarının tüketildiği, milyonlarca emekçinin açlık sınırı altında yaşamaya mahkum edildiği bir baskı döneminden geçiyoruz. Belediye başkanlarımıza yönelik jet hızında soruşturmalar, gençlerin sesini kısmaya yönelik iddianameler ve halkı sindirmek için atılan tüm adımların tamamı AKP döneminin birer karanlık çıktısı olarak karşımızda duruyor. Bu karanlıktan ancak halkımızın iradesini büyüterek ve erken seçim sandığını en kısa sürede halkımızın önüne getirerek çıkacağımıza inanıyoruz. Erken seçim talebimizin bir gereği olarak; seçim, iktidar ve demokrasi diyerek özetleyebileceğimiz, bu sürecin en önemli adımlarından birisi de cumhurbaşkanlığı adaylığı örgüt denetiminde ön seçim takvimimizdir.

"Üyelik kampanyamız 28 Şubat Cuma günü saat 17.00'ye kadar devam edecek"

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in 28 Ocak'ta açıkladığı CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını örgüt denetiminde ön seçimle belirleme sürecinde artık yeni bir eşikteyiz. Salı günkü grup toplantımızda, Sayın Genel Başkanımız, örgüt denetiminde ön seçim kararının, partimizin yetkili organlarınca alındığını, seçim yönergesinin kabul edildiğini ve seçim takviminin başladığını duyurmuştu. Seçim yönergesi ve seçim takvimi hakkında bilgilendirmeye başlamadan önce iki önemli hususun altını bir kez daha çizmek isterim. İlk olarak; üyelik kampanyamızın devam ettiğini, 28 Şubat Cuma günü saat 17.00'ye kadar bu sürecin devam edeceğini ve yine 28 Şubat Cuma günü saat 17.00'a kadar partimize, baba ocağına gelen tüm yurttaşlarımızın 23 Mart günü yapılacak örgüt denetiminde ön seçime katılacağını ve oy verebileceğini tekrar hatırlatmak isterim. Genel Başkanımızın çağrı yaptığı günden yani 28 Ocak'tan itibaren üyelik kampanyamızda 40 katlık bir artış olduğunu daha önce sizlerle paylaşmıştık. Ülkemizde tüm yurttaşlarımızın özlemini çektiği, demokrasinin ve özgürlüklerin hakim olacağı yeni bir gelecek için çok önemli bir adım olarak gördüğümüz ön seçimde oy kullanmak, bu dönemin sadece tanığı değil aynı zamanda öznesi olmak isteyen tüm yurttaşlarımızı partimize üye olmaya yeniden davet ediyoruz.

"Kurulacak merkez kurul, illerde il kurulu ve her ilçede ilçe kurulu gözetim ve denetimi altında yapılacaktır"

Altını çizmek istediğim bir diğer husus ise, örgüt denetiminde ön seçimin içeriğine dairdir. Bununla ilgili de bazı mecralarda çeşitli soruları ve yorumları okuduk. Gerekli bilgilendirmeyi yaptık ancak sizlerin aracılığıyla yinelemekte fayda görüyorum. Cumhurbaşkanı adayını belirleme yetkisi tüzüğümüzün 54'üncü maddesinde gayet açık bir şekilde ifade edilmiştir. Örgüt denetiminde ön seçim; tüzüğümüzde yer alan ve Cumhurbaşkanı adayının saptanması için belirtilen yöntemlerden olan merkez yoklaması yönteminin, katılımcılık esası ve tüm üyelerimizin siyasi karar alma mekanizmalarına dahil edilmesinin bir anlayışıdır. Cumhurbaşkanı adayını gösterme ve sunma olarak tarifleyebileceğimiz durum ise yasalar çerçevesinde belirlenmiştir. Örgüt denetiminde ön seçimle yaptığımız işlem, CHP Merkez Yönetim Kurulunun, Meclis Grubumuza yapacağı öneri hakkının, yani bu iradesinin yine Merkez Yönetim Kurulu tarafından 1.6 milyon üyemizle paylaşılmasıdır.

Bu iki bilgilendirmeyi yaptıktan sonra, hazırladığımız Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Örgüt Denetiminde Önseçim Yönergesi'nin detaylarını, ardından da seçim takvimini sizinle paylaşmak istiyorum. Yönergemizde; Cumhurbaşkanı adayımızın saptanmasında yapılacak örgüt denetiminde ön seçimin usul ve esasları tespit edilmiştir. Örgüt denetiminde ön seçim kararı Parti Meclisimizce; takvim ve oy verme tarihi ise Merkez Yönetim Kurulumuzca kabul edilmiştir. Ön seçim, örgüt gözetiminde ve Genel Merkezimizde kurulacak merkez kurul, illerde il kurulu ve her ilçede ilçe kurulu gözetim ve denetimi altında yapılacaktır. Gözetim ve denetim; gizli oy, açık sayım ve döküm esaslarına uygun, aday adaylarının temsilci ve gözlemcilerine yer verdiği, seçim kanunlarının şikayet ve itiraz süreçlerinin tamamını kapsayacak şekilde bu kurullarca yerine getirilecektir.

"28 Şubat 2025 günü mesai saati bitimine kadar üye olan tüm partililerimiz katılıp oy kullanabilecektir"

Örgüt denetiminde ön seçimde kurulacak ilçe kurulları; ilçe başkanımızın başkanlığında, il ve ilçe yönetim kurullarının belirleyeceği birer üye, ilçe kadın ve gençlik kollarımızın bildireceği birer üye olmak üzere toplamda beş üyeden oluşacaktır. Aynı şekilde beş kişilik il kurullarımız ise il başkanlarımızın kurulda başkan yardımcısı olduğu, kurul başkanının Parti Meclisi üyemizin veya milletvekilimizin olduğu ve kalan üç üyesi ise Merkez Yönetim Kurulumuzca belirlenecek kurullardır. Merkez Yönetim Kurulumuzca belirlenecek üç üyeyi ise il seçim çevresine kayıtlı o ilde görev yapan kadın ve gençlerimiz arasından belirleyeceğimizi belirtmek isterim.

Genel merkezimizdeki seçim kurulu başkanlığı ise; Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı'nın başkanlığında, iki üyesi TBMM üyelerimiz, iki üyesi de Parti Meclisi üyelerimiz arasından Genel Başkanımızca belirlenecek ve toplamda beş kişiden oluşacaktır. Örgüt denetiminde ön seçime, Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, yani 28 Şubat 2025 günü mesai saati bitimine kadar üye olan tüm partililerimiz katılıp oy kullanabilecektir.

"Bir milletvekilimiz birden fazla aday için imza verebilecektir"

Cumhurbaşkanlığı aday adaylığı için Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'ndaki adaylık şartlarını sağlayanlar yani 40 yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış, Milletvekili Seçimi Kanunu'ndaki seçilme yeterliliğini taşıyanlar; TBMM grubumuzun 20 üyesinin imzasıyla başvuruda bulunabileceklerdir. Bir milletvekilimiz birden fazla aday için imza verebilecektir. Cumhurbaşkanlığı aday adaylığı başvuruları 17 Şubat Pazartesi gününden 21 Şubat Cuma günü mesai bitimine kadar genel merkezimize yapılacaktır. Genel sekreterliğimizce hazırlanan seçmen listeleri oy verme gününden yedi gün önce üç gün süreyle askıya çıkarılacak, askı listelerine itirazlar merkez kurulca incelenerek karara bağlanacaktır. Adres değişikliği veya ikinci ikametgahında oy kullanmak isteyen üyelerimiz ise bu süre zarfında gerekli başvurularda bulunarak diledikleri adreste oy kullanabileceklerdir.

"Sandık sonuç tutanakları ağzı plastik kelepçeyle kilitlenen oy torbaları ilçe başkanlıklarına gönderilecektir"

Genel Sekreterlik mührünü taşıyan oy pusulaları ve oy zarfları ile seçim için gerekli diğer araç ve gereçler Genel Merkezimizce hazırlanarak ilçelere gönderilecektir. Bir sandıkta oy kullanacak üye sayısı 600 tespit etmiş bulunmaktayız. Sandık sayısı ve oy verme yerleri ilçe başkanlıklarımızca belirlenerek Genel Merkezimize bildirilecek ardından merkez kurulca bu bilgiler ilan edilecektir. Sandık kurulları bir başkan ve bir üyesi ilçe başkanlıklarımızca, kalan bir üyesi ise aday adaylarının bildirdiği isimler arasından ad çekme yöntemiyle tespit edilecek üç kişiden oluşacaktır. Oylar, resmi kimlik belgeleri ile gizli kullanılacak, sayım ve döküm açık olarak yapılacak, sandık sonuç tutanakları ağzı plastik kelepçeyle kilitlenen oy torbaları ilçe başkanlıklarına gönderilecektir.

İlçe kurulları, birleştirme tutanağını düzenleyerek derhal il kurullarına, il kurulları ise söz konusu birleştirme tutanaklarını genel merkezimize gönderecek ve derhal sonuçlar açıklanacaktır. Tüm tutanakların birer sureti isteyen aday adaylarına, temsilcilerine ya da gözlemcilerine verilecektir. Sandık kurulu iş ve işlemlerinden başlayarak tüm süreçlerde aday adayları, temsilcileri ya da gözlemcileri itiraz edebilecektir. İtirazlar ise merkez kurulca kesin karara bağlanacaktır.

"24 Şubat Pazartesi önseçimde kullanılacak oy pusulaların basımına başlanması olarak planlanmıştır"

Yönergemizin kabul edilmesi ve ardından Genel Başkanımızın duyurduğu ve şimdi sizinle tamamını da paylaşacağımız toplamda ilanından oy verme gününe kadar 41 günlük bir süreyi kapsayan seçim takvimimiz ise ana hatlarıyla şu şekildedir:

14 Şubat Cuma yani bugün Cumhurbaşkanı Adaylığı Örgüt Denetiminde Önseçim Yönergesi ve Seçim Takviminin İlanı, 17 Şubat Pazartesi Cumhurbaşkanlığı aday adaylığı başvurularının ve seçim kurullarının oluşumunun başlaması, 18 Şubat Salı sandık sayısı, sandıklardaki seçmen sayısı ve sandık alanlarının belirlenmesi çalışmalarının başlangıcı, 21 Şubat Cuma Cumhurbaşkanlığı aday adaylığı başvurularının ve seçim kurullarının tamamlanmasının son günü, 22 Şubat Cumartesi Merkez Yönetim Kurulumuzca Cumhurbaşkanlığı aday adaylarının edilmesi ve aday adaylarının oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi amacıyla kura çekilmesi, 24 Şubat Pazartesi ön seçimde kullanılacak oy pusulaların basımına başlanması, 28 Şubat Cuma ön seçimde oy kullanabilecek üye başvurularının son günü, 3 Mart Pazartesi oy kullanabilecek üyelere ilişkin seçmen listelerinin basımına başlanması, 13 Mart Perşembe basımı tamamlanan seçmen listelerinin ilçe başkanlıklarına gönderilmesi, 14 Mart Cuma basımı tamamlanan oy pusulalarının ilçe başkanlıklarına gönderilmeye başlanması, 16 Mart Pazar seçmen listelerinin ilçe başkanlıklarımızca askıya çıkarılması ve merkez kurulca sandık sayıları ile oy kullanma yerlerinin ilanı, 18 Mart Salı seçmen listelerinin askıdan indirilmesi, 20 Mart Perşembe sandık kurulu üyeliği için aday adaylarının ya da temsilcilerinin bildirdiği isimler arasından ad çekme işlemlerinin yapılması ve sandık kurulu oluşumlarının tamamlanması. 21 Mart Cuma seçmen listelerine itirazların değerlendirilmesi ve karara bağlanması. ve son olarak; 23 Mart Pazar Türkiye'de yaklaşık dört bin sandıkta oy verme günü olarak planlanmıştır.

"Tüm yurttaşlarımızı CHP'ye üye olmaya, bu mücadeleye omuz vermeye davet ediyorum"

Oy verme gününden sonraki dört gün ise ilçe, il ve merkez kurula itirazlar düzenlenmiş ve 27 Mart Perşembe günü ise tüm itirazların karara bağlanmasının son günü olarak ilan edilmiştir. Seçim yönergemiz ve seçim takvimimiz ana hatlarıyla bu şekildedir. Tüm bunların yanında; Türkiye demokrasi hayatına çok önemli bir kazanımı armağan edeceğimiz, ülkemizde karar alma süreçlerindeki katılımcılığa yeni bir anlam kazandıracağımız bir ön seçim gerçekleştireceğiz. Tüm süreci hem sizinle hem de yurttaşlarımızla şeffaf bir şekilde paylaşarak, yıllardır adım adım iktidar tarafından yıkılmış olan demokrasiye can verecek bir seçimin nasıl yapılacağını 1.6 milyon üyemizle birlikte göstermiş olacağız. Buradan bir kez daha örgüt denetiminde ön seçimde oy kullanmak isteyen, Cumhurbaşkanı adayını, hatta Türkiye Cumhuriyeti'nin 13'üncü Cumhurbaşkanını belirlemek isteyen gençleri, kadınları, işçileri, emeklileri kısacası tüm yurttaşlarımızı CHP'ye üye olmaya, bu mücadeleye omuz vermeye davet ediyorum."

"Katılımın yüzde 65'in üzerinde olacak değerlendiriyoruz"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Çiftci, "Şu ana kadar yapılan toplantılar ve açıklamalardan görebildiğimiz kadarıyla şimdilik elbette tek adaylı bir yarış bekleniyor. Bu yarış olmayacak eleştirileri de var tam olarak. Örgütten bu nedenle tek aday olduğu için yeterli katılım gelmesini bekliyor musunuz? Anlamı ne olacak" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Ön seçimler parti tarihimiz için önemli eşikler. 31 Mart'ta 186 seçim çevresinde biz ön seçim gerçekleştirdik. 2015 genel seçimlerinde 2018 genel seçimlerinde aday adaylarımızı ön seçimlerle belirledik. Kimisi hakim denetimde, kimisi örgüt denetiminde oldu. Bugüne kadar ki katılımlar yüzde 54-55 civarındaydı. Ancak partimize yapılan üyelik başvuruları ilçe başkanlıklarımıza yapılan üyelik başvuruları göz önüne alındığında ve üyelerimizden gelen telefonlara da değerlendirdiğimizde biz katılımın yüzde 65'in üzerinde olacak değerlendiriyoruz. Dolayısıyla katılımın düşük olacağına ilişkin herhangi bir düşüncemiz bulunmamaktadır."