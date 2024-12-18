Gül Erdost'a İnsan Hakları Ödülü - Son Dakika
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Gül Erdost'a İnsan Hakları Ödülü

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29 Ekim Kadınları Derneği'nin bu yıl ilk kez verdiği İnsan Hakları Ödülü, hak savunucusu Gül Erdost'a takdim edildi. Ödül töreninde konuşan Erdost, insan hakları mücadelesine devam edeceğine dair söz vererek, dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

18.12.2024 11:42  Güncelleme: 12:54
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(ANKARA) - 29 Ekim Kadınları Derneği'nin bu yıl ilk kez verdiği İnsan Hakları Ödülü'ne, hak savunucusu Gül Erdost layık görüldü. Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen törende ödülünü Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in elinden alan Erdost, "Bu yolda yılmadan devam edeceğime sizlerin önünde söz veriyorum. İyi ki varsınız, iyi ki birlikteyiz, iyi ki dayanışma içerisindeyiz" dedi.

29 Ekim Kadınları Derneği İnsan Hakları Ödülü Çankaya Belediyesi ev sahipliğinde yapılan törende, 12 Eylül döneminde Mamak Cezaevi'nde dövülerek öldürülen yayıncı İlhan Erdost'un eşi, ömrünü insan haklarına adamış, akademisyen Gül Erdost'a verildi. Başkanlığını Şenal Sarıhan'ın yürüttüğü derneğin düzenlediği ödül töreni öncesi Erdost'un dostlarından Prof. Dr. Özlem Cankurtaran, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve Erdost'un kızı Türküler Erdost anılarını paylaştı.

Ödül töreninde Gül Erdost'u yalnız bırakmayan Başkan Güner, ödülün Erdost'a verileceğini duyduğunda yaşadığı mutluluğu paylaştı. Güner, şöyle konuştu:

"Çok anlamlı ve yerinde bir karar olmuş diye düşünerek, çok sevindim. Bu kararı alanları, bu düşünceyi gerçekleştirenleri kutluyor, şükranlarımı sunuyorum. Burada o kadar kıymetli insanlar var ki hiçbir karşılık beklemeksizin ömrünü insan hakları mücadelesine adamış değerli insanlarla beraberiz. Buradaki kıymetli insanlar adına bu ödülü takdim etmiş olalım. Sizler de iyi ki buradasınız, iyi ki Gül Erdost'u yalnız bırakmadınız. İnşallah aydınlık yarınlarda bu mücadelede bir arada olacağız ve daha mutlu daha güzel günleri hep birlikte yaşayacağız."

İnsan Hakları Ödülü'ne layık görülmekten büyük onur duyduğunu belirten Erdost ise "İnsan haklarının olmadığı bir coğrafyaya doğduk, hak almak için çaba gösteriyoruz. Zaman zaman da benim umutsuzluğa kapıldığım oldu ama dayanışma içerisinde olduğum dostlarım ile birlikte enerjimi yeniden kazanmaya çalıştım. Ben çok çocuklu bir ailede büyüdüğüm için sevgiyi paylaşan ailemde insan haklarını öğrendim. Bu yolda yılmadan devam edeceğime sizlerin önünde söz veriyorum. İyi ki varsınız, iyi ki birlikteyiz, iyi ki dayanışma içerisindeyiz" diye konuştu.

Ödül töreninin ardından Aysel Çiçek ve Gül Erdost kısa bir dinleti gerçekleştirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gül Erdost'a İnsan Hakları Ödülü - Son Dakika

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