Güler: İtibar Suikastine Karşıyız - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Güler: İtibar Suikastine Karşıyız

Başkan Güler, basında çıkan iddiaların asılsız olduğunu ve hukuki süreç başlatılacağını açıkladı.

07.12.2024 23:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Büyükşehir Belediyesinin her türlü yatırım sürecinde yasal çerçevede ve şeffaflık ilkesiyle hareket ettiğini belirterek, "Basında yer alan iddialar, kurumumuzun ve şahsımın bu hassasiyetine aykırı şekilde yansıtılmış olup hayal ürünü ifadeler ile itibar suikasti yapılmak istenmiştir." ifadesini kullandı.

Güler, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, bugün bazı basın organlarında yer alan bir haberle ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirme gereği doğduğunu vurguladı.

Ordu'nun, Karadeniz Bölgesi'nin yükselen bir değeri olarak her alanda gelişen, büyüyen ve yatırım çeken bir şehir konumunda olduğuna işaret eden Güler, Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak şehrin kalkınması adına yatırım yapmak isteyen herkese kapılarının her zaman açık olduğunu aktardı.

Güler, açıklamasında şunları kaydetti:

"İlgili haberde bahsi geçen kişi ve kişilerle de bu çerçevede, ilimizde yapılması planlanan rüzgar enerji santrali yatırımları üzerine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Ancak, görüşmeler sırasında ortaya çıkan bazı tutarsız davranışlar ve eylemler nedeniyle süreç tarafımızca sonlandırılmıştır. Haberlerde yer alan detaylarda, yapılan görüşmelerin çarpıtıldığı ve olayların gerçeğinden uzak bir şekilde aktarıldığı görülmektedir. Büyükşehir Belediyemiz, her türlü yatırım sürecinde yasal çerçevede ve şeffaflık ilkesiyle hareket etmektedir. Basında yer alan iddialar, kurumumuzun ve şahsımın bu hassasiyetine aykırı şekilde yansıtılmış olup hayal ürünü ifadeler ile itibar suikasti yapılmak istenmiştir."

Söz konusu basın kuruluşları ve sosyal medya hesapları ile ilgili hukuki sürecin başlatılacağını belirten Güler, şöyle devam etti:

"Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak, şehrimize değer katacak her projeyi titizlikle değerlendirmeye ve hukuki çerçevede, şeffaf bir şekilde gereken adımları atmaya devam edeceğimizi vurgulamak isterim. Kamuoyunun, gerçeği yansıtmayan haberlere itibar etmemesini önemle rica ederim."

Kaynak: AA

Mehmet Hilmi Güler, Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Güncel, Enerji, Hukuk, ordu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güler: İtibar Suikastine Karşıyız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:24 Esad, Trump’tan yardım istedi: Şam’dan gelenleri durdurursanız İran’dan koparım Esad, Trump'tan yardım istedi: Şam'dan gelenleri durdurursanız İran'dan koparım
21:42 ABD Başkanı Biden: Suriye’de Esad rejimi birkaç gün içinde düşecek ABD Başkanı Biden: Suriye'de Esad rejimi birkaç gün içinde düşecek
20:56 Beşiktaş, Fenerbahçe’yi sahasında 1-0 yendi Beşiktaş, Fenerbahçe'yi sahasında 1-0 yendi
19:09 Şam’daki iki kritik bina apar topar boşaltıldı Şam'daki iki kritik bina apar topar boşaltıldı
16:14 Esad’ın kaçtığı iddialarına yalanlama: Şam’da operasyonları yönetiyor Esad'ın kaçtığı iddialarına yalanlama: Şam'da operasyonları yönetiyor
10:03 Ali Babacan: Türkiye’nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz Ali Babacan: Türkiye'nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz
09:43 İsmi ve soyisminin baş harfleri yüzünden hayatı kabusa döndü İsmi ve soyisminin baş harfleri yüzünden hayatı kabusa döndü
09:38 Türkiye, Rusya ve İran arasında kritik Suriye toplantısı Türkiye, Rusya ve İran arasında kritik Suriye toplantısı
09:16 Ülke genelinde bazı yollarda bugün bakım çalışması yapılacak Ülke genelinde bazı yollarda bugün bakım çalışması yapılacak
09:07 Dürziler de muhaliflere katıldı Esad’ı iki yönden sıkıştırdılar Dürziler de muhaliflere katıldı! Esad'ı iki yönden sıkıştırdılar
08:33 İstanbul’da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı
08:16 Milyonlarca taşıtla ilgili zorunlu uygulamanın tarihi değişti Milyonlarca taşıtla ilgili zorunlu uygulamanın tarihi değişti
08:01 Meteoroloji’den 5 bölge için sağanak uyarısı 3 ilde ’’sarı’’ alarm Meteoroloji'den 5 bölge için sağanak uyarısı! 3 ilde ''sarı'' alarm
07:23 5 günde yüz binlerce Suriyeli yer değiştirdi 5 günde yüz binlerce Suriyeli yer değiştirdi
07:16 Otomotiv firması 10 binlerce aracını geri çağırıyor Otomotiv firması 10 binlerce aracını geri çağırıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2024 00:07:07. #1.11#
SON DAKİKA: Güler: İtibar Suikastine Karşıyız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.