Güler: Terörle Mücadele Sürdürülecek

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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Iğdır'daki 5'inci Hudut Tugay Komutanlığı'nda denetim ve incelemelerde bulundu. Güler, "Terörle mücadele kapsamında; sınırlarımızın güvenliğini tam anlamıyla tesis edene kadar mücadelemizin süreceğini, bölgede hiçbir terör oluşumuna yer verilmeyeceğini ve hiçbir oldubittiye asla izin vermeyeceğimizi, bir kez daha vurgulamak isterim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da artan bir tempoyla, sürat ve süreklilik esasları çerçevesinde son teröristi de etkisiz hale getirme azim ve kararlılığıyla terörle mücadelemiz devam edecek. Teröristler için tek çıkış yolu silahlarını bırakarak yüce Türk adaletine teslim olmaktır" dedi.

Milli Savunma Bakanı Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Iğdır'daki 5'inci Hudut Tugay Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Askeri törenle karşılanan Bakan Güler ve komuta kademesi, denetim ve incelemelerin ardından Mehmetçiklerle yemek yedi. Güler burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Bölgemizde ve dünyada çok boyutlu gelişmelerin yaşandığı, her geçen gün risk ve tehditlerin arttığı hassas bir süreçten geçiyoruz. Şüphesiz böylesine kritik bir ortamda ülkemizin, bu çok yönlü tehdit ve tehlikelere karşı daima güçlü ve uyanık bulunması bir zorunluluktur. Bu bağlamda Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak ülkemizin bekası asil milletimizin güvenliği ve huzuru için İstiklal Harbimizden bu yana en yoğun ve en etkin faaliyetlerimizi icra ediyoruz. Nitekim yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadelede büyük başarılar elde ettik. Terör örgütü, bu operasyonlar neticesinde hareket edemeyecek hale gelmiş durumdadır. Malumunuz en son Irak'ın kuzeyinde, Zap'ta, kilidi kapattık. Halihazırda Irak'ın kuzeyindeki mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinde terörle mücadelemizin bir diğer önemli safhasını icra ediyoruz.

2016 yılında Fırat Kalkanı Harekatı ile başlayan sınır ötesi operasyonlarımızın yüksek başarısı sayesinde; hudutlarımızın güvenliğini sağladık. Güney sınırlarımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu bertaraf ettik. Bölge halkını teröristlerin zulmünden kurtardık ve yeni göç dalgalarının önüne geçtik. Ayrıca ülkemizdeki Suriyelilerden bir kısmının bölgeye gönüllü ve onurlu bir şekilde geri dönüşlerine yardımcı olduk.

"Türkiye olarak bugüne kadar Suriye halkının yanında olduk"

Öte yandan Suriye'de ortaya çıkan yeni süreci büyük bir memnuniyetle karşılıyor, gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Türkiye olarak bugüne kadar Suriye halkının yanında olduk. Bu yeni dönemde de; milli hak ve menfaatlerimiz doğrultusunda geçiş sürecinin sorunsuz olması için aktif çabalarımıza devam edecek, bölgede kalıcı güvenlik ve istikrarın tesisi ile Suriye halkının, geleceğini en huzurlu ortamda oluşturabilmesi için, desteklerimizi yeni yönetimle yakın iş birliği içerisinde ve daha güçlü bir şekilde sürdüreceğiz.

Terörle mücadele kapsamında; sınırlarımızın güvenliğini tam anlamıyla tesis edene kadar mücadelemizin süreceğini, bölgede hiçbir terör oluşumuna yer verilmeyeceğini ve hiçbir oldubittiye asla izin vermeyeceğimizi, bir kez daha vurgulamak isterim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da artan bir tempoyla, sürat ve süreklilik esasları çerçevesinde son teröristi de etkisiz hale getirme azim ve kararlılığıyla terörle mücadelemiz devam edecek. Teröristler için tek çıkış yolu silahlarını bırakarak yüce Türk adaletine teslim olmaktır.

Teröre karşı verdiğimiz başarılı mücadelenin yanı sıra, hudutlarımızın güvenliğini de siz kahraman silah ve mesai arkadaşlarımın büyük fedakarlıkları ile en gelişmiş teknolojik imkan ve kabiliyetlerle sağlamaya devam ediyoruz. Şu andaki hudut tedbirlerimiz, Cumhuriyet tarihimizin en güçlü ve en etkin tedbirlerini ihtiva etmekte olup hudut emniyetimizi ihtiyaçlar ile ortaya çıkan risk ve tehditlere göre sürekli geliştiriyoruz. 'Hudut namustur' anlayışı ile burada görev yapan siz kahramanlarımızın, sorumluluklarını yüksek bir vazife anlayışı ile yerine getirdiğini büyük bir memnuniyetle müşahede ettiğimi de ifade etmek isterim. Bu nedenle kutsal vatan topraklarımızın güvenliği ve asil milletimizin huzuru için gece gündüz, soğuk sıcak demeden her türlü arazi ve iklim şartında görev yapan siz değerli arkadaşlarımın gözlerinden öpüyorum.

"Buradaki varlığınızın, Türk milletinin gurur ve güven kaynağı olduğunu asla unutmayın"

Buradaki varlığınızın, Türk milletinin gurur ve güven kaynağı olduğunu asla unutmayın. Sizlerin üstün gayretleri ve alınan yoğun önlemler sonucunda, sınır güvenliğimiz en üst şekilde sağlanırken yasa dışı geçişler ile düzensiz göç ve terörist eylemler de engellenmeye devam edilmektedir. Özellikle vurgulamak isterim ki hudutlarımızda kurduğumuz emniyet sistemleri pek çok ülke için de örnek teşkil etmektedir. Kimsenin şüphesi olmasın ki kahraman Mehmetçik, hudutlarımızdaki görevlerini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir özveri ve başarıyla yerine getirmeye devam edecektir.

Terörle mücadele ve hudutlardaki görevlerimizle eş zamanlı olarak mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi tavizsiz şekilde koruyoruz. Öte yandan pek çok coğrafyada uluslararası güvenlik, barış ve istikrar için kritik görevler icra ediyoruz. Somali'den Katar'a, Libya'dan Balkanlara kadar üstlendiğimiz büyük inisiyatifler ve bölgesel güvenliğe sağladığımız katkılar kahraman ordumuzun gücünü ve kapasitesini de en bariz şekilde ortaya koymaktadır. Artık birçok ülkenin de kabul ettiği gibi sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye'nin uluslararası alandaki yapıcı ve etkin rolü tartışılmaz derecede önemlidir ve vazgeçilmezdir. Ayrıca her geçen gün en yenilerini envantere kazandırdığımız yerli, milli ve modern savunma sanayi ürünü silah sistemlerimizle şanlı ordumuzun imkan ve kabiliyetlerini daha da artırmaktayız. Şunu gönül rahatlığıyla ve büyük bir gururla ifade etmeliyim ki Türkiye, yerli ve milli savunma sanayinde son yıllarda yaptığı atılımlarla artık bu alanda dünyanın yükselen gücüdür ve tüm dünyada gıpta ile takip edilmektedir."