Güler ve Ertuğruloğlu Bakanlıkta Buluştu

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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile Bakanlık'ta bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi" ifadelerine yer verildi.