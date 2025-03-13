Güler ve Healey'den Savunma Görüşmeleri - Son Dakika
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Güler ve Healey'den Savunma Görüşmeleri

Savunma Bakanı Güler, İngiltere mevkidaşı Healey ile güvenlik konularını görüştü.

13.03.2025 14:39
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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren İngiltere Savunma Bakanı John Healey ile bir araya geldi. Görüşmede, bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren İngiltere Savunma Bakanı John Healey ile bir araya geldi. Bakan Yaşar Güler, İngiliz mevkidaşını Milli Savunma Bakanlığına gelişinde askeri törenle karşıladı. İkili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulan her iki Bakan daha sonra heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. Toplantıda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve İngiltere Genelkurmay Başkanı Oramiral Sir Anthony David Radakin de yer aldı" denildi.

Kaynak: ANKA

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