Güler ve Mody Ankara'da Bir Araya Geldi

(ANKARA)- Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Nijer Savunma Bakanı Korgeneral Salifou Mody ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya gelen mevkidaşı Nijer Savunma Bakanı Korgeneral Salifou Mody ile bir araya geldi. Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabında şu ifadelere yer verildi:
"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Nijer Savunma Bakanı Korgeneral Salifou Mody ile bir araya geldi. Bakan Yaşar Güler, konuk mevkidaşını Milli Savunma Bakanlığına gelişinde askeri törenle karşıladı."
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