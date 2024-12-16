Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Nijer Savunma Bakanı Korgeneral Salifou Mody ile bir araya geldi.
Bakan Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Mody'yi, Bakanlıkta resmi törenle karşıladı.
İki ülkenin ulusal marşlarının çalınmasının ardından Mody, onur kıtasını selamladı.
Bakanlar, törenin ardından basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.
Son Dakika › Güncel › Güler ve Mody'den İşbirliği Toplantısı - Son Dakika
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