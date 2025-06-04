Güler ve Spruds Brüksel'de Görüştü

- Milli Savunma Bakanı Güler, Letonyalı mevkidaşı Spruds ile görüştü

BRÜKSEL - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de Letonya Savunma Bakanı Andris Spruds ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de ikili temaslarda bulunuyor. Bakan Güler, Letonya Savunma Bakanı Andris Spruds ile görüşme gerçekleştirdi.