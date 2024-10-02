Gülizar Biçer Karaca: Meclis Başkanlık Divanı Meclis Bütçesini Görüşmek İçin Yarın Toplanacak - Son Dakika
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Gülizar Biçer Karaca: Meclis Başkanlık Divanı Meclis Bütçesini Görüşmek İçin Yarın Toplanacak

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TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Meclis Başkanlık Divan üyelerinin yarın sabah toplanacağını bildirdi. Karaca, divan gündeminin Meclis hesaplarının denetim raporları olduğunu belirterek, "Sayıştay'ın TBMM adına denetlemesini yaptığı kurumların yüzde 59'nun mali tablolarını sunmadığını" söyledi. Karaca, "Meclis Genel Kurul'a kan bulaştı, Meclis o şekilde kapandı. Divan toplantısında bunların da konuşulması lazım" dedi.

02.10.2024 20:23
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(TBMM) - TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Meclis Başkanlık Divan üyelerinin yarın sabah toplanacağını bildirdi. Karaca, divan gündeminin Meclis hesaplarının denetim raporları olduğunu belirterek, " Sayıştay'ın TBMM adına denetlemesini yaptığı kurumların yüzde 59'nun mali tablolarını sunmadığını" söyledi. Karaca, " Meclis Genel Kurulu'na kan bulaştı, Meclis o şekilde kapandı. Divan toplantısında bunların da konuşulması lazım" dedi.

TBMM Başkanvekili ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, yeni yasama gündemine ilişkin yarın sabah Divan Başkanlık üyelerinin toplantı yapacağını söyledi. Karaca, toplantıda partisinin de taleplerinin olacağını belirterek, ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"Bize gündem geldi. Gündem uyarınca Meclis hesaplarının denetim raporları görüşülecek. 2025-2026 bütçesi görüşüleceği bir toplantı yapılacak. Biz de Meclis'in iç denetiminin görüşmelerini yapacağız. Meclis bütçesi de görüşülecek. Toplantıda Meclis Başkanı'ndan bizim de taleplerimiz olacak. Divan toplantısının bu dönem başka bir özelliğinin daha olması gerekiyor çünkü Meclis'in son kapanışında parlementonun saygınlığına hiç yakışmayan bir şekilde Meclis Genel Kurulu'na kan bulaştı, Meclis o şekilde kapandı. Bunu önlemenin yolu yöntemi ne olmalı, bunların konuşulması lazım.

"Sayıştay'ın TBMM adına denetlemesini yaptığı kurumların yüzde 59'u mali tablosunu sunmamış"

TBMM adına denetim yetkisini hayata geçiren Sayıştay raporlarına baktığımız zaman Sayıştay'ın TBMM adına denetlemesini yaptığı kurumların yüzde 59'u mali tablosunu sunmamış. Kuşa dönmüş Sayıştay raporu karşısında Meclis Başkanlık Divanı'nın da kendi adına denetim yapan bu denetimi kuşa dönmüş, kırpa kırpa denetim raporu olmaktan çıkan durumun da konuşulması gerekiyor."

"Bu süreçte cezasızlık da tetikleyici rol üstlendi"

TBMM'de Can Atalay oturumunda, TBMM İdare Amiri Alpay Özalan'ın TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ı yumruklamasının ardından verilen "kınama cezasını" da "cezasızlık" olarak değerlendiren Karaca, "Bu süreçte cezasızlık da tetikleyici rol üstlendi. Bu Meclis'te iç denetimi sağlaması gereken bir idare amiri şiddet uyguluyorsa, cezasızlık diyebileceğimiz bir şekilde cezalandırılıyorsa en azından niyet belirten bir Divan kararı hayata geçirilmeli" diye konuştu.

"Yeni anayasayı ne için yapacağız"

Gülizar Biçer Karaca, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un yeni anayasa ve Can Atalay ile ilgili açıklamalarını da "Can Atalay tam da Meclis'in konusu. Kendi yeni anayasa değişikliğini bir yıl boyunca dile getirdi ancak Anayasa'yı uygulamayan, anayasanın amir hükümlerine rağmen kendi milletvekilinin hukukunun gereğini yerine getirmediği bir ortamda yeni anayasayı ne için yapacağız? Millet Recep Tayyip Erdoğan'ı kurtarmaya teşne bir anayasa değişikliğini kabul etmiyor. Eğer bir millet sözleşmesi olacaksa yeni anayasa değişikliğinin, demokratik parlementer sisteme dönüşün anayasa değişikliği olması lazım" şeklinde değerlendirdi.

Gülizar Biçer Karaca: Meclis Başkanlık Divanı Meclis Bütçesini Görüşmek İçin Yarın Toplanacak
Kaynak: ANKA

Gülizar Biçer Karaca, Sayıştay, Politika, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gülizar Biçer Karaca: Meclis Başkanlık Divanı Meclis Bütçesini Görüşmek İçin Yarın Toplanacak - Son Dakika

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