Gülşehir'de Kaçak Balık Avına 2 Gözaltı

Güncel

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde kaçak balık avladıkları tespit edilen 2 kişi hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Gülşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tuzköy Mahallesi Çakırcan mevkisinde, Kızılırmak kıyısında denetim yaptı.

Ekipler, kaçak balık avlayan İ.D. ve N.M'yi yakaladı.

Şüpheliler hakkında, "Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapılırken şişme bot, bot motoru, akü, kürek ve balık toplama kepçesine el konuldu.