Gülseren Derin Adalet İstiyor - Son Dakika
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Gülseren Derin Adalet İstiyor

Babası katledilen Gülseren Derin, duruşmada adalet talep etti. Davadaki gelişmeler sürdü.

25.04.2025 12:24
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MARDİN'de işe giderken sopa ve çekiçle dövülerek öldürülen Resul Derin'in (40) kızı Gülseren Derin (16), davanın 2'nci duruşmasına tekerlekli sandalyeyle geldi. Gülseren Derin, "Bacağımdan ameliyat olmuştum. Babam sürekli beni götürüp getiriyordu. Babam yok, şu an bizimle ilgilenecek kimsemiz kalmadı. Mağduruz, sadece hak istiyoruz" dedi.

Olay, 22 Haziran 2024'te Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde meydana geldi. 4 çocuk babası Resul Derin, evinden çıkıp işine gittiği sırada arkasından yaklaşan 2 kişi tarafından çekiç ve sopayla dövülerek öldürüldü. Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, yolda yürüyen Derin'e arkasından koşarak gelen 2 kişinin ellerindeki çekiç ve sopayla vurmaya başladığı, ilk darbede düşen Resul Derin'e defalarca vuran şüphelilerin, çevredekilerin gelmesiyle kaçıp uzaklaştığı görüldü. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, kuzen oldukları belirlenen Abdulvahap ve Selahattin Acet'i, otomobille kaçtıkları Kızıltepe ilçesinde operasyonla yakaladı. Şüphelilerin aracında 2 tabanca, 2 şarjör ve 30 mermi ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

'BİR ANLIK SİNİR İLE OLDU'

Tutuklanan Selahattin Acet, emniyet ve savcılıktaki ifadesinde, "Olaydan 1 ay önce Derik'te Tarlacık köyünde, benim köyümde 2 genç ile maktulün köyünden 2 genç arasında tartışma çıkmış. Çıkan tartışma sonrası benim köylülerim ile Resul Derin'in köylüleri ile akrabaları arasında büyük çaplı kavga çıkmıştı. Çıkan kavgada kardeşim N.A. ciddi şekilde yaralanmıştı. Ayrıca annem Z.A. da yaralanmıştı. Maktul beni gördü ve beni tanıdı. Bana küfretti, bir anlık sinir ile oldu" dedi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Mardin 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ikinci duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Abdulvahap ve Selahattin Acet, maktulün eşi Masiya ile 5 çocuğu da mahkeme salonunda hazır bulundu. Kimlik tespiti ile başlayan duruşmada sanıklar önceki beyanlarını tekrar ettiklerini söyledi. Delil poşetinin içinde bulunan 1'i kırık vaziyette 2 parça halindeki ahşap sopa da duruşma salonuna getirildi. Öte yandan, dava dosyasına yeni görüntüler de eklendi. Görüntülerde; sanıkların maktulü izledikleri, 09 ADP 721 plakalı beyaz hafif ticari araçla takip ettikleri ve sonra eylemi gerçekleştirdikleri görüldü. Mahkeme heyeti, adli kontrol tedbirlerinin bu aşamada yetersiz kalacağına dikkat çekerek sanıkların tahliye taleplerinin reddine, tutukluluk hallerinin devamına, soruşturmanın genişletilmesine ilişkin taleplerin reddine ve duruşmanın 27 Temmuz'a ertelenmesine karar verdi.

'SADECE ADALET İSTİYORUZ'

Duruşması sonrası DHA'ya konuşan Resul Derin'in kızı Gülseren Derin, babasının canice katledildiğini ve adalet istediğini söyledi. Gülseren, " Ankara'da 4 yıldır tedavi görüyordum. Bacağımdan ameliyat olmuştum. Babam sürekli beni götürüp getiriyordu. Babam yok, şu an bizimle ilgilenecek kimsemiz kalmadı. Mağduruz, sadece hak istiyoruz" dedi. Resul Derin'in diğer kızı Medine Derin (14) de "Babamın tek suçu soyadının Derin olması. Bu yüzden katledildi. Babam sadece okumamızı istiyordu, bu yüzden buraya geldik ve babamın katledildiğini gördük. Sadece adalet istiyoruz. Benim babam devlet memuruydu. Babamın katillerinin en ağır şekilde ceza almalarını istiyoruz" diye konuştu. Resul Derin'in eşi Masiya Derin ise adalet istediğini ve tutuklu sanıkların bir an önce en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

'BİNASININ DIŞ CEPHE İŞİNİ KATİLİNE YAPTIRMIŞ'

Derin ailesinin avukatı Gurbet Bilbay, "Duruşmada hakim bey, maktule vurulan sopayı getirdi. Sopa ikiye ayrılmış. Bu durumun ne kadar vahim olduğunu göstermektedir. Daha önce bir husumetleri olmadığına dair tanıklar dinlendi. Müvekkilimiz daha önce binasının dış cephe montalama işini bile maalesef katiline yaptırmış. Bununla ilgili de şirkete yazı yazdık. Bizler 'Tasarlayarak öldürme' suçundan ceza alacaklarını biliyoruz. Tek istediğimiz; indirim yapılmaması ve azmettiricilerin de ceza almasıdır" dedi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

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Kaynak: DHA

Politika, Güvenlik, Cinayet, 3-sayfa, Güncel, Mardin, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gülseren Derin Adalet İstiyor - Son Dakika

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