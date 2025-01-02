Gümüşhacıköy'de Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde dereye düşen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Ömer Tekinasa'nın kullandığı 41 D 5778 plakalı otomobil, Ovabaşı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak dereye düştü.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan Hafize Tekinasa'nın (79) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki Zehra, Umutcan ve Yusuf Tekinasa 112 Acil Servis ekiplerince Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Deredeki araç ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.