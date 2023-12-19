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Gümüşhacıköy'de Kış Lastiği Denetimi - Son Dakika
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Gümüşhacıköy'de Kış Lastiği Denetimi

Gümüşhacıköy ilçesinde jandarma ekipleri, yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlara yönelik kış lastiği denetimi gerçekleştirdi. Denetimde kış lastiği bulunmayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Gümüşhacıköy\'de Kış Lastiği Denetimi
19.12.2023 - 15:13,
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Gümüşhacıköy ilçesinde jandarma ekipleri, yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlara yönelik kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.

Gümüşhacıköy- Hamamözü kara yolunda yapılan denetimde durdurulan tır, kamyon, otobüs, minibüs gibi ticari araçlarda kış lastiği takılıp takılmadığı, lastiğin diş kalınlıklarının belirlenen ölçülere uygun olup olmadığı dijital kumpas cihazıyla kontrol edildi.

Araçlarında kış lastiği bulunmayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

1 Nisan 2024'te sona erecek kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan araç sürücülerine 2 bin 568 lira ceza uygulanacak.

Kaynak: AA
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Hamamözü, Jandarma, Trafik, Güncel, Son Dakika

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