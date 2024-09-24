Gümüşhacıköy\'de Liselere Trafik Eğitimi

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Gümüşhacıköy ilçesinde liselerde trafik bilgilendirmesi gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, öğrencilere okul servislerine iniş ve biniş kuralları, bisiklet kullanırken dikkat edilecekler konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Ayrıca sürücü belgesi bulunmayanların motosiklet kullanmaları gerektiği vurgulandı.

Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürü Bayram Delak, trafik güvenliği bilincinin erken çağda kazandırılmasının önemine işaret ederek, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin trafik kurallarına uymaları, hem kendi güvenlikleri hem de toplum sağlığı için elzemdir. Öğrencilerimize bu bilinci aşılamayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.