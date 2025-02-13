Gümüşhane'de Berat Kandili Programı

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Gümüşhane'de Berat Kandili dolayısıyla Kemaliye Camisinde program düzenlendi.

İl Müftülüğünce Berat Kandili, Kemaliye Camisinde akşam namazının ardından idrak edildi.

Cemaatin yoğun katılımıyla icra edilen programda, İl Müftüsü Hüseyin Gün tarafından Berat Kandili'nin önemi vurgulandı.

Mevlit ile ilahiler okunan ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştirildiği kandil programında, cemaat yatsı namazını kılıp, dua etti.

Vatandaşlara cami çıkışında çeşitli ikramlarda bulunuldu.