Gümüşhane'de Harşit Çayı Buz Tutdu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gümüşhane'de Harşit Çayı Buz Tutdu

Gümüşhane'de eksi 17,1 dereceye ulaşan hava sıcaklıkları nedeniyle Harşit Çayı buz tuttu.

24.02.2025 23:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin en hızlı akan çayı buz tuttu

GÜMÜŞHANE - Son 25 yılın en soğuk Şubat aylarından birini yaşayan Gümüşhane'de, Türkiye'nin en hızlı akan çaylarından birisi olan Harşit Çayı buz tuttu.

Gümüşhane'de yoğun kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının sıfırın altında 10 derecenin altına düşmesiyle birlikte kent adeta buz tuttu. Kent merkezinde hava sıcaklığı son olarak eksi 17,1 dereceye kadar düşünce Türkiye'nin en hızlı akan çaylarından Harşit Çayı da buz tuttu. Uzun yıllardır kar yağışının az olması nedeniyle sitem ettiklerini söyleyen vatandaşlar ise kar yağışından memnun olduklarını ancak bu kadar soğuk olmasını beklemediklerini ifade etti.

"Kar gelsin diye bekliyorduk felaket geldi"

Uzun yıllardır Gümüşhane'ye eskisi gibi kar yağmadığını ve bu nedenle kar beklediklerini ancak pişman olduklarını söyleyen Zafer Akyıldız, "Uzun yıllardır Gümüşhane'ye kar gelsin diye bekliyorduk Altay Kar Fırtınası'ndan sonra Gümüşhane'ye kar geldi ama felaket şekilde geldi. Çok soğuk oldu, her yer buz tuttu. Harşit Çayı bile buz tuttu. Soğuk eksilere iniyor biz yıllardır eksi 15'leri 20'leri görmüş değildik bu sene fazlaca gördük" dedi.

"Soğuktan dışarı çıkamıyoruz"

Son 25 yılda böyle bir soğuk görmediklerini ve sokağa dahi çıkamadıklarını aktaran Yaşar Üzüm, "Gümüşhane'de baya bir soğuk var, son yıllara göre bu sene çok güzel kar yağdı. Soğuklar felaket, aşırı bir soğuk var dışarı çıkamıyoruz zaten. 2000 yılından sonra ben böyle bir soğuk görmedim. Harşit Çayı bu sene daha fazla buz oldu" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Gümüşhane, Türkiye, Güncel, Tarım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gümüşhane'de Harşit Çayı Buz Tutdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:01 Görüntüler infial yarattı Jose Mourinho derbi biter bitmez soluğu Vincic’in odasında aldı Görüntüler infial yarattı! Jose Mourinho derbi biter bitmez soluğu Vincic'in odasında aldı
23:34 Okan Buruk çıldırdı: Mourinho ağlamaya devam etsin Okan Buruk çıldırdı: Mourinho ağlamaya devam etsin
23:33 Putin: ABD ile nadir toprak elementi alanında birlikte çalışmaya hazırız Putin: ABD ile nadir toprak elementi alanında birlikte çalışmaya hazırız
23:16 Mourinho’dan derbi sonrası olay çıkış: Beni öldürebilirlerdi Mourinho'dan derbi sonrası olay çıkış: Beni öldürebilirlerdi
21:54 Derbide kazanan yok Galatasaray ile Fenerbahçe golsüz berabere kaldı Derbide kazanan yok! Galatasaray ile Fenerbahçe golsüz berabere kaldı
09:58 Emekli ikramiyesi ne kadar olacak İşte Ankara’da konuşulan rakam Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte Ankara'da konuşulan rakam
09:54 Tuğçe Tayfur’dan Timur Turanbayburt uyarısı: Açıp açıp canlı yayın yapıyormuş biri Tuğçe Tayfur'dan Timur Turanbayburt uyarısı: Açıp açıp canlı yayın yapıyormuş biri
09:54 Ünlü oyuncu, katıldığı etkinlikte giydiği şeffaf elbiseyle tüm dikkatleri üzerine topladı Ünlü oyuncu, katıldığı etkinlikte giydiği şeffaf elbiseyle tüm dikkatleri üzerine topladı
09:42 Erdoğan’dan dikkat çeken MKYK hamlesi Vekillere “gel gel“ yapmış Erdoğan'dan dikkat çeken MKYK hamlesi! Vekillere "gel gel" yapmış
09:38 Soruşturma başlatılan Borsa İstanbul için yeni karar Soruşturma başlatılan Borsa İstanbul için yeni karar
09:24 Yeni 100 ve 10 TL banknotlar bugün tek bir değişiklikle tedavüle çıkıyor Yeni 100 ve 10 TL banknotlar bugün tek bir değişiklikle tedavüle çıkıyor
09:07 Zeynep-Volkan Demirel, üçüncü çocuklarına kavuştu Zeynep-Volkan Demirel, üçüncü çocuklarına kavuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2025 00:28:49. #1.12#
SON DAKİKA: Gümüşhane'de Harşit Çayı Buz Tutdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.