Gümüşhane\'de jandarma ekiplerinden öğrencilere trafik eğitimi

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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi•
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde jandarma ekipleri ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verdi.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, mobil eğitim aracıyla Kürtün Süme İlkokulu'na gitti.
Ekipler, okul bahçesinde öğrencileri, trafik kuralları, trafik ışık ve levhaları ile yaya geçitlerinde geçiş önceliği hakkında bilgilendirdi.
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