Gümüşhane'de Otomobil Devrildi: 4 Yaralı

Gümüşhane'de otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Süleymaniye Mahallesi Eskişehir Caddesi'nde, Eren Gök (24) idaresindeki 29 AJ 399 plakalı otomobil, şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile Ebru Altınkaya (24), Narin Salva (21) ve Arif Bulut (23) yaralandı.
Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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