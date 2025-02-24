Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Erzurum'dan Gümüşhane'ye kiralık araçla uyuşturucu getirileceği bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma yürüttü.
İl merkezine bağlı Kale köyü mevkisinde durdurulan şüpheli araçta, uyuşturucu arama köpeği 'Delil' ile yapılan aramada 35.2 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler A.İ. ile A.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, Gümüşhane Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Gümüşhane'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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