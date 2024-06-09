Gümüşhane'nin gizli bahçesi: Dipsiz Göl - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gümüşhane'nin gizli bahçesi: Dipsiz Göl

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Dörtkonak köyünde bulunan Dipsiz Göl, bahar mevsiminde çevresindeki göllerle birlikte büyüleyici manzaralar sunuyor. Yüksek dağların zirvelerinde yer alan göl, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Dörtkonak köyü, Artabel Gölleri Tabiat Parkı'ndan sonra Gümüşhane'de en fazla gölün bulunduğu ikinci göller bölgesi olarak adlandırılıyor. Bölge, tarihi geçmişi, gölleri, fosil yatakları, kar kuyuları ve diğer değerleriyle önemli bir turizm ve kültür alanıdır. Dipsiz Göl, aynı zamanda eşsiz günbatımı manzaralarıyla da bilinir ve fotoğrafçılar için popüler bir mekan olarak kabul edilir.

09.06.2024 09:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'nin gizli bahçesi mest ediyor: Dipsiz Göl

Dipsiz Gölde bahar güzelliği

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin merkeze bağlı Dörtkonak köyü sınırlarında bulunan ve yüksek dağların zirvelerinde yer alan Dipsiz Göl, çevresindeki göllerle birlikte bahar mevsiminde büyüleyici manzaralar sunuyor.

Şehir merkezine sadece 25 dakika uzaklıkta, deniz seviyesinden 2 bin 200 metre yükseklikte bulunan Dipsiz Göl, bahar mevsimiyle birlikte etrafındaki irili ufaklı 10 gölle birlikte doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Kar, yağmur ve kaynak sularıyla beslenen Dipsiz Gölün adının uzun yıllar önce su içmek için göle yaklaşan sığırların gölün ortasına geldiğinde batarak kaybolmasından geldiği rivayet ediliyor.

Zirvelerinde Aygır Göl, Kuru Göller adında başka göller ve irili ufaklı 15'ten fazla doğal göl bulunan Dörtkonak köyü Artabel Gölleri Tabiat Parkından sonra Gümüşhane'de en fazla gölün bulunması nedeniyle ikinci göller bölgesi olarak adlandırılıyor.

Tarihi linyit kömürü madeni ve yaşı 190 milyon yılı bulan kayalaşmış ağaç fosillerinin de bulunduğu bölge tarihi geçmişi, gölleri, fosil yatakları, kar kuyuları, kireç kuyuları ve diğer değerleri ile önemli bir turizm ve kültür alanı olarak nitelendiriliyor.

Yalnızca gölleriyle değil eşsiz günbatımı manzaralarıyla da bilinen bölgeyi ziyaret eden fotoğraf sanatçısı Samet Çelik, bahar mevsimindeki bu eşsiz manzarayı görüntülemek için Dipsiz Göl'e geldiklerini belirterek, "Gümüşhane gölleriyle meşhur bir yer. Artabel göllerinden sonra da en fazla göl Dipsiz Göl bölgesinde yer alıyor. Yalnızca bu gölün etrafında bu aylarda irili ufaklı 10 göl daha var. Hatta şöyle bir güzelliği de var buranın. Sarı çiçeklerle kalp şeklinde bir güzelliği var Dipsiz Gölün" dedi.

Bu güzelliği fotoğraflamak için akşam saatlerinde göle geldiklerini kaydeden Çelik, "Burası yalnızca bizim değil birçok kişinin uğrak noktası. Sebebi de gün batımını en iyi çekebilecekleri noktalardan bir tanesi. Sarı çiçekleri, papatyalarıyla göldeki ördekleriyle beraber güzel bir ambiyans yakaladık. Gümüşhane'den buraya yarım saat uzaklıkta bir yer. Herkesin gelmesini de isterim buraya. Hatta tavsiye ediyorum. Gün batımı eşliğinde güzel fotoğraflar çıktı. Güneşin kızıllığında güzel fotoğraflar çektik. Çok güzel kadrajlar yakaladık. Ters ışıkta dağların silüetlerini çok güzel çektik" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Gümüşhane, kar, Doğa, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gümüşhane'nin gizli bahçesi: Dipsiz Göl - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:14 Ali Koç’un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı getirdi Ali Koç'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi
09:41 Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz
09:39 Sarıyer’deki Memduh Paşa Yalısı’nda Film Gibi Soygun Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda Film Gibi Soygun!
09:39 Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç’a izin vermedi Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi
09:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali Gündemde “İngiliz modeli“ var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde "İngiliz modeli" var
10:55 Yorumları görmeniz lazım Ali Koç’un yaktığı meşale Acun’a gelince söndü Yorumları görmeniz lazım! Ali Koç'un yaktığı meşale Acun'a gelince söndü
10:53 İrem Derici’den çocuk sorusuna ilginç yanıt: Hiç çocuk hasretim yok Çocuklara katlanamıyorum İrem Derici'den çocuk sorusuna ilginç yanıt: Hiç çocuk hasretim yok! Çocuklara katlanamıyorum
10:43 “Merhaba Ezel Bey“ diyerek hayat hikayesini anlatan Menekşe Teyze, Milyoner’e damga vurdu "Merhaba Ezel Bey" diyerek hayat hikayesini anlatan Menekşe Teyze, Milyoner'e damga vurdu
10:15 TÜİK nisan ayı işsizlik rakamlarını açıkladı İşsiz sayısı 3 milyon 42 bine düştü TÜİK nisan ayı işsizlik rakamlarını açıkladı! İşsiz sayısı 3 milyon 42 bine düştü
09:55 Dolar haftaya yatay seyirle başladı İşte döviz kurlarında son durum Dolar haftaya yatay seyirle başladı! İşte döviz kurlarında son durum
09:55 Kerem Alışık, daha çekimleri başlamayan Siyah Kalp dizisinden ayrıldı Kerem Alışık, daha çekimleri başlamayan Siyah Kalp dizisinden ayrıldı
09:53 Kulislerde konuşuluyor Torba yasada doğal gaz desteği de olacak Kulislerde konuşuluyor! Torba yasada doğal gaz desteği de olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2024 11:44:02. #1.11#
SON DAKİKA: Gümüşhane'nin gizli bahçesi: Dipsiz Göl - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement