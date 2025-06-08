Gümüşhane'yi Dron ile Tanıtıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gümüşhane'yi Dron ile Tanıtıyor

Haberin Videosunu İzleyin
08.06.2025 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Gümüşhane\'yi Dron ile Tanıtıyor
Haber Videosu

Fransa'da yaşayan Hüseyin Mutlu, dron görüntüleriyle Gümüşhane'nin güzelliklerini dünyaya tanıtıyor.

3 bin kilometreden gelip memleketini tanıtıyor

Dron kamerasıyla Gümüşhane'yi tanıtan Hüseyin Mutlu, Gümüşhane'yi karış karış görüntülüyor

GÜMÜŞHANE - Fransa'da yaşayan Gümüşhaneli Hüseyin Mutlu, dron kamerasıyla çektiği görüntülerle Gümüşhane'nin eşsiz tarihi ve doğal güzelliklerini dünyaya tanıtıyor.

23 yıldır Fransa'da yaşayan Mutlu, son bir yıldır memleket sevdasıyla sık sık 3 bin kilometrelik yolculuk yaparak Gümüşhane'nin "saklı cennetlerini" dron kamerasıyla ölümsüzleştiriyor, hemşehrilerini büyüleyen kareler yakalıyor, Gümüşhane'nin eşsiz tarihi ve doğal güzelliklerini dünyaya tanıtıyor.

Aslen Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinden olan 40 yaşındaki Hüseyin Mutlu, 2001 yılından bu yana Fransa'da yaşıyor. Son iki yıldır sık sık memleketine gelen Mutlu, bir yıldır çektiği dron görüntüleriyle Gümüşhane'nin doğal ve tarihi zenginliklerini sosyal medya üzerinden paylaşıyor.

Gümüşhane'nin saklı kalmış cennetlerini gün yüzüne çıkararak büyük ilgi gören fotoğraf ve videolara imza atan Mutlu, memleketinin doğal ve tarihi güzelliklerini dron görüntüleriyle belgeleyerek insanlara ulaştırmaya devam ediyor.

"İnsanlarımız Gümüşhane'mizin eşsiz doğa ve tarihinin farkında değil"

Son zamanlarda çektiği görüntülerin ilgi odağı oluşturması nedeniyle Fransa'dan sık sık gelmeye başladığını ifade eden Mutlu, "Bu süreçte de insanlarımızın Gümüşhane'mizin eşsiz doğasının ve tarihinin olduğunun farkında olmadığını gördüm. Bu beni biraz daha fazla motive etti. Çekimleri paylaştıkça insanlardan aldığım tepkiler gayet iyi. Gümüşhane'mizin bu kadar eşsiz doğası varken bizim bunlardan neden haberimiz olmadığını sık sık dile getiriyorlar. Bu konuyla alakalı da elimden geldiği kadar memleketimi tanıtmak için gelip çekim yapmaya devam ediyorum" dedi.

"Memleketimizde keşfedilecek çok güzel yerler var"

Bu güzellikleri görünce duyarsız kalmak istemeyerek son bir yıldır Gümüşhane'yi karış karış gezdiğini ve çektiği dron görüntülerini paylaştığını ifade eden Mutlu, "Bu görüntüler de izlendikçe tabii bizi daha çok mutlu ediyor. Gerçekten memleketimizde keşfedilecek çok güzel tarihi ve doğal muazzam yerler var. Bunları elimden geldiği kadar insanlara göstermeye çalışıyorum" diye konuştu.

"En güzel dönemler: Mayıs-Haziran ve Ekim-Kasım"

Gümüşhane coğrafyasında en güzel dönemlerinin Mayıs-Haziran ve Ekim-Kasım ayları olduğunu ve bu dönemlerde sık sık geldiğini dile getiren Mutlu, bu süreçte Gümüşhane'de en çok etkilendiği yerin Gümüştuğ köyündeki Dulağa Yaylası olduğunu "İçinde derenin olması, suyun bol olması, çiçeklerin, yeşilliğin ve karın aynı kadrajda bulunması gerçekten büyüleyici" ifadeleriyle açıklarken Çimenli Yaylası'nın da vadinin yemyeşil ve sarı çiçeklerle süslenmiş görüntüsüyle unutulmaz olduğunu söyledi.

"Gerçekten bizim memleketimizde bu kadar güzel yerler var mı? diyorlar"

Paylaştığı görüntülere dair tepkileri de dile getiren Mutlu, şunları söyledi: "Şu ana kadar insanlardan aldığım tepki genelde 'Biz bugüne kadar Gümüşhane'yi gezmemişiz, Gümüşhane'yi görmemişiz. Gerçekten bizim memleketimizde bu kadar güzel yerler var mı?' oldu. Zaten beni bu konuda tetikleyen konu da bu oldu zaten. Daha farklı çekimler yapmakla beni daha çok motive etti. Çünkü insanlarımız doğamıza ve tarihimize çok yabancı kalmış maalesef."

Tüm bu görüntüleri çekmek için Fransa'dan Trabzon'a 3 bin kilometrelik yolculuk yapan Mutlu, "Fransa'dan üç saat İstanbul'a, oradan bir-bir buçuk saat Trabzon'a, ardından bir saatlik araç yolculuğuyla Gümüşhane'ye ulaşıyorum. Memleket sevdası bu konuda ağır bastığı için sık sık gelip gitmeye çalışıyorum" dedi.

"Bu topraklarda keşfedilmeyi bekleyen çok şey var"

Eşinin de Kelkitli olduğunu ve bu yolculukta kendisine tam destek verdiğini ifade eden Mutlu, "Bu topraklarda keşfedilmeyi bekleyen çok şey var" diyerek memleketini tanıtmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

Hüseyin Mutlu, Sosyal Medya, Kültür Sanat, Teknoloji, Gümüşhane, Kültür, Fransa, Güncel, Yaşam, Medya, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gümüşhane'yi Dron ile Tanıtıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aileler arasında silahlı kavga: Muhtar öldü, 3 kişi yaralandı Aileler arasında silahlı kavga: Muhtar öldü, 3 kişi yaralandı
Evin kilitli odasında anne ve kızının cansız bedeni bulundu Evin kilitli odasında anne ve kızının cansız bedeni bulundu
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek’in durumu nasıl Özel son bilgileri paylaştı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in durumu nasıl? Özel son bilgileri paylaştı
Ferdi Zeyrek’in duran kalbi 70 dakika sonra yeniden atmaya başlamış Ferdi Zeyrek'in duran kalbi 70 dakika sonra yeniden atmaya başlamış
Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı
Kaza yapınca çileden çıktı, aracın camını tekmeyle kırdı Kaza yapınca çileden çıktı, aracın camını tekmeyle kırdı
MHP ile DEM Parti bayramlaştı: Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacak MHP ile DEM Parti bayramlaştı: Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacak
Nihal Candan’ın hastane odasından fotoğrafı ortaya çıktı: 29 kiloya düşmüş Nihal Candan'ın hastane odasından fotoğrafı ortaya çıktı: 29 kiloya düşmüş
MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran “çay“ şakası MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran "çay" şakası
Yılın transfer bombası Fenerbahçe’nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor
Kesenin ağzı açıldı Fenerbahçe’den dünyaca ünlü futbolcuya büyük teklif Kesenin ağzı açıldı! Fenerbahçe'den dünyaca ünlü futbolcuya büyük teklif

11:06
ABD’de çatışmalar şiddetleniyor Trump emir verdi, asker sokağa indi
ABD'de çatışmalar şiddetleniyor! Trump emir verdi, asker sokağa indi
11:06
Elektrik akımına kapılan Ferdi Zeyrek’in sağlık durumu nasıl Doktorundan açıklama var
Elektrik akımına kapılan Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu nasıl? Doktorundan açıklama var
10:28
CHP’liler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılayan isme tepkili ’’Partiden atılsın’’ diyen bile var
CHP'liler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayan isme tepkili! ''Partiden atılsın'' diyen bile var
09:33
9 lira ceza yiyen vatandaş, yolda gördüğü trafik tabelalarına isyan etti
9 lira ceza yiyen vatandaş, yolda gördüğü trafik tabelalarına isyan etti
06:07
Kolombiya’da cumhurbaşkanı adayı 6 kurşunla vuruldu 15 yaşındaki çocuk gözaltında
Kolombiya'da cumhurbaşkanı adayı 6 kurşunla vuruldu! 15 yaşındaki çocuk gözaltında
13:11
Bayramın ilk gününde acı bilanço: 7 kişi hayatını kaybetti
Bayramın ilk gününde acı bilanço: 7 kişi hayatını kaybetti
13:03
Elinde silahla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihara kalkıştı
Elinde silahla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihara kalkıştı
12:58
Şehrin en büyük AVM’sinde 18 aracın lastikleri bıçakla kesildi
Şehrin en büyük AVM'sinde 18 aracın lastikleri bıçakla kesildi
12:21
Havaya uçan şişme kalede bulunan çocuklar metrelerce yükseklikten yere çakıldı
Havaya uçan şişme kalede bulunan çocuklar metrelerce yükseklikten yere çakıldı
12:12
Rakam akıllara zarar İşte Osimhen’in Suudi Arabistan’dan 4 yılda kazanacağı para
Rakam akıllara zarar! İşte Osimhen'in Suudi Arabistan'dan 4 yılda kazanacağı para
12:11
Kuzey Kore’de geniş çaplı internet kesintisi
Kuzey Kore'de geniş çaplı internet kesintisi
12:09
CHP’li başkan makine dairesini kontrol ederken elektrik akımına kapılmış
CHP'li başkan makine dairesini kontrol ederken elektrik akımına kapılmış
11:46
Baba Vanga’dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak
Baba Vanga'dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak
11:32
CiloFest 2025 için geri sayım başladı
CiloFest 2025 için geri sayım başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2025 11:48:56. #7.13#
SON DAKİKA: Gümüşhane'yi Dron ile Tanıtıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.