Güneri Cıvaoğlu'na Veda

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında hayatını kaybeden gazeteci Güneri Cıvaoğlu'na Allah'tan rahmet diledi.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk basınının önemli isimlerinden, duayen gazeteci Güneri Cıvaoğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.