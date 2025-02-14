Güney Afrikalı Askerlerin Cenazesi Törenle Karşılandı - Son Dakika
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Güney Afrikalı Askerlerin Cenazesi Törenle Karşılandı

Güney Afrikalı Askerlerin Cenazesi Törenle Karşılandı

KDC'deki çatışmalarda hayatını kaybeden 14 Güney Afrikalı asker memleketlerine getirildi.

14.02.2025 02:16
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CAPE Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) hükümet güçleriyle çatışan isyancı grupların geçen ay Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) Barış Misyonu'na düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden 14 Güney Afrikalı askerin cenazesi, memleketlerine getirildi.

Güney Afrika'nın yürütme başkenti Pretorya yakınlarındaki Swartkop Hava Üssü'ne getirilen askerlerin cenazeleri törenle karşılandı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, "Ulusumuz, KDC'nin doğusundaki savunmasız masum kardeşlerini savunurken hayatlarını kaybeden cesur ruhlu askerlerimizin yasını tutuyor" dedi.

Ramaphosa, Güney Afrika'nın 1994'te özgürlüğüne kavuşmasından beri, kıtada bir çok misyon faaliyetine katıldığını ve birçok bölgede barışı sağladığını belirterek, ölen askerlerin siyasete malzeme yapılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Törenin ardından cenazeler ailelerine teslim edildi.

SADC Barış Misyonu ve Çatışmalar

KDC'nin doğusunda isyancı 23 Mart Hareketi (M23) ile hükümet güçleri arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle yılbaşından bu yana 500 binden fazla kişi yerinden oldu.

BM, Goma şehrinin kontrolü için çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bine yaklaştığını bildirdi.

Bölgedeki birçok köy ve kasabayı kontrolüne alan M23, son olarak Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'nın ardından stratejik öneme sahip Kalehe kasabasını ele geçirmişti.

KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla "23 Mart Hareketi" adı altında ortaya çıkan grup, "M23" şeklinde anılmaya başlamıştı.

M23'ün 23-27 Ocak tarihlerinde SADC Misyonuna saldırılarında 14 Güney Afrikalı ve 3 Malavi asker yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Güney Afrika, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Afrikalı Askerlerin Cenazesi Törenle Karşılandı - Son Dakika

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