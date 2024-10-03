Güney Çin Denizi Gerilimi İnterneti Etkiliyor

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Washington Post (WP) gazetesi, Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflardan dolayı tırmanan gerilimin uluslararası kablo sistemini sekteye uğrattığını öne sürdü.

Gazetenin haberine göre, deniz altı kablo endüstrisinden 30'dan fazla kişiyle yapılan görüşmeler ve bu konuya ilişkin veriler, Çin'in tartışmalı sulardaki egemenlik iddialarının Asya'da temel internet bağlantısı sağlayan su altı kablo ağına zarar verdiğini gösteriyor.

Güney Çin Denizi'ndeki hak iddiaları ayrıca, deniz altı kablolarının onarımını, inşaat çalışmalarını aksatıyor ve maliyetleri artırıyor.

Endonezyalı Super Sistem şirketinin CEO'su Kelvan Firman, Çin'in Güney Çin Denizi üzerindeki "kontrolünü pekiştirme" kararlığının, su yolunu kablo şirketleri için risk teşkil ettiğini söyledi.

Firman, Çin donanmasını işaret ederek, "Sorun şu ki kimse ne kadar ileri gideceklerini bilmiyor. Kim bu riski almak ister ki?" dedi.

Öte yandan "ABD'nin yoğun lobi faaliyetleri" sonucu Amerikan firmaları tarafından finanse edilen 3 transpasifik kablo projesi, Endonezya ve Filipinler sınırındaki sulardan geçerek Güney Çin Denizi'nden kaçınacak şekilde yönlendiriliyor. Ancak uzmanlara göre bu ve benzeri yollar, daha uzun ve geliştirilmesi on milyonlarca dolara mal oluyor.

Araştırma şirketi TeleGeography'ye göre, internet trafiğini de içeren kıtalar arası telekomünikasyonun yüzde 99'undan fazlası, denizlerde uzanan fiber optik kablolarla taşınıyor. Güney Çin Denizi'nin altında bu türden en az 11 kablo sistemi bulunuyor ve bu ağ on yıllardır Asya'nın internet merkezlerini birbirine ve dünyaya bağlamanın "en etkili" yolu.

Şirketler ise Güney Çin Denizi'ndeki mevcut durumdan dolayı bunun eşi benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya olduğunu söylüyor.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Bölge ülkelerinin yanı sıra ABD, Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine karşı çıkıyor.

Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.