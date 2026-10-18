Güney Kaliforniya'da itfaiye ekipleri farklı bölgelerdeki yangınlarla mücadele etti - Son Dakika
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Güney Kaliforniya'da itfaiye ekipleri farklı bölgelerdeki yangınlarla mücadele etti

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Güney Kaliforniya\'da itfaiye ekipleri farklı bölgelerdeki yangınlarla mücadele etti
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ABD'de orman yangını riskine karşı uyarılar sürerken, itfaiye ekipleri cumartesi günü Güney Kaliforniya'nın farklı bölgelerinde çıkan yangınları kontrol altına almak için mücadele etti. Ekiplerin çalışması, bölgedeki yangın riskinin devam ettiği bir dönemde sürdü.

KALİFORNİYA, 18 Ekim (Xinhua) -- ABD'de orman yangını riskine karşı uyarılar sürerken, itfaiye ekipleri cumartesi günü Güney Kaliforniya'nın farklı bölgelerinde çıkan yangınları kontrol altına almak için mücadele etti.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Güney Kaliforniya'da itfaiye ekipleri farklı bölgelerdeki yangınlarla mücadele etti - Son Dakika
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