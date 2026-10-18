Güney Kaliforniya\'da itfaiye ekipleri farklı bölgelerdeki yangınlarla mücadele etti

Güney Kaliforniya'da itfaiye ekipleri farklı bölgelerdeki yangınlarla mücadele ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD'de orman yangını riskine karşı uyarılar sürerken, itfaiye ekipleri cumartesi günü Güney Kaliforniya'nın farklı bölgelerinde çıkan yangınları kontrol altına almak için mücadele etti. Ekiplerin çalışması, bölgedeki yangın riskinin devam ettiği bir dönemde sürdü.
KALİFORNİYA, 18 Ekim (Xinhua) -- ABD'de orman yangını riskine karşı uyarılar sürerken, itfaiye ekipleri cumartesi günü Güney Kaliforniya'nın farklı bölgelerinde çıkan yangınları kontrol altına almak için mücadele etti.
Kaynak: Xinhua
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