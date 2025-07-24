Güney Kıbrıs'ta Orman Yangınları - Son Dakika
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Güney Kıbrıs'ta Orman Yangınları

24.07.2025 18:20
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Güney Kıbrıs'ta devam eden orman yangınlarında 2 ölü, 26 yaralı; uluslararası yardım çağrısı yapıldı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Limasol ve Baf kentlerinde çıkan orman yangınları devam ederken, alevler arasında kalan 2 kişinin yaşamını yitirdiği, yaralanan 26 kişinin de tedavi altına alındığı bildirildi.

Rum basınında çıkan haberlere göre, dün öğle saatlerinde Limasol'un kırsal bölgelerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, Baf'ta çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.

Bazı Rum gazeteleri, polisin Limasol'daki yangının kundaklama sonucu çıkmış olabileceği ihtimalini değerlendirdiği bilgisini verirken, Limasol ve Baf kırsalının büyük bölümüne elektrik verilemediği belirtildi.

GKRY Hükümeti Sözcüsü Constantinos Letymbiotis, yangının çıkış nedeninin hala araştırıldığını belirtti.

GKRY'nin resmi ajansı CNA, uydu tabanlı ilk değerlendirmeler sonucu Limasol'daki yangında 120 kilometre karelik bir orman alanının alevler sonucu kül olduğunu duyurdu.

Limasol'un Lofu bölgesinde orman yangınından dolayı mahsur kalan köylüler kurtarma ekiplerince tahliye edilirken, Alphanews haber sitesi, Monagri-Alassa yolu üzerinde araçlarında yanmış halde bulunan 2 kişinin cesetlerine ulaşıldığını yazdı.

Yanan kişilerin Limasol'un dağlık bölgesinden kent merkezine özel araçları ile kaçarken alevlere yenik düştüğü ve kimlik tespiti yapılmak üzere cenazelerinin Adli Tıp Bölümü'ne kaldırıldığı kaydedildi.

GKRY'nin Limasol kırsalında dün çıkan orman yangınında 10 itfaiye görevlisi, 16'sı da köylüler olmak üzere yaralanan 26 kişi ülkedeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangın nedeniyle Limasol'da 15'ten fazla kasaba ve köy, 2 kamp alanı ile bir piknik alanındaki insanlar tahliye edildiği belirtilirken, GKRY Hükümeti, vatandaşlarından, bölgede yaşayanlara iletilmek üzere başta uzun ömürlü gıdalar olmak üzere, hijyen malzemeleri, temel ihtiyaç maddeleri ve bazı sağlık malzemeleri olmak üzere yardım talebinde bulundu.

GKRY yangınları son 50 yılda çıkan en büyük yangın olarak nitelendirilirken, Rum halkı Hükümeti beceriksizlikle suçluyor.

Güney Kıbrıs'taki tüm hastaneler alarm durumuna geçirilirken, Rum Meteorolojisi hafta boyunca hava sıcaklıklarının bazı bölgelerde 44 derecenin üzerine çıkabileceği tahminiyle "Sarı Kod" yayımladı.

GKRY, Limasol'daki yangın ile 300'e yakın itfaiye ve orman görevlisi, gönüllüler ve 18 hava aracının desteğinde mücadele ediyor.

Limasol ve Baf'taki yangınlar dolayısıyla Larnaka ve Baf havalimanlarında yoğunluk olduğu ve bu iki kentten yurt dışına yapılan uçak seferlerinde aksamalar yaşandığı rapor ediliyor.

İsrail yardım gönderiyor, Yunanistan eleştiriliyor

Limasol kentindeki yangın için uluslararası yardım çağrısına ilk etapta İspanya ve Ürdün destek verirken, Mısır'ın 2 söndürme helikopteri, ABD'nin söndürme uçağı, Avrupa Birliği'nin (AB) ise Güney Kıbrıs'a yangın söndürme uçak ve helikopterlerinin yanı sıra insani yardım göndereceği açıklandı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, GKRY'ye, İsrail Hava Kuvvetlerine bağlı uçaklarla yardım gönderileceğini duyurdu.

Açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar'ın talimatı ve güvenlik ve acil durum yetkilileriyle koordinasyonu ile İsrail'in Kıbrıs'a yangın ile mücadelede hem hava desteği hem de yardım ulaştırmasının planlandığı kaydedildi

İsrail Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, yardım uçaklarının bugün akşam saatlerinde havalanmasının planlandığı ifade edildi.

GKRY'nin Limasol ve Baf kentlerindeki yangınlar sonucu yaptığı uluslararası çağrıya ilk etapta Yunanistan'ın cevap vermemesi Güney Kıbrıs'ta tepkiye neden oldu.

Birçok gazete ve televizyon ile internet sitesi, Yunanistan'ın bu tutumunu eleştirirken, GKRY Adalet Bakanı Marios Hartsiotis, Yunanistan'a yönelik tepki ve eleştirileri konusunda RİK'e yaptığı açıklamada, "Yunanistan'da da yangınlar var. Oradaki yangınla mücadele durumundan dolayı buraya yardım gönderilemedi." ifadesini kullandı.

İngiliz üslerinden yangına müdahale ediliyor

GKRY'de bulunan İngiliz üslerinden kalkan, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri helikopteri Limasol ve Baf'taki orman yangınını kontrol altına alma çalışmalarına katılıyor.

Öte yandan İngiltere Dışişleri Bakanlığı, GKRY için seyahat tavsiyeleri yayınladı ve Ada'da yaz aylarında orman yangını riskinin yüksek olduğunu belirtti.

Birleşik Krallık hükümeti, GKRY'de bulunan vatandaşları ile gidecekler için "Durumun farkında olmaları ve güvenlikleri için riskler konusunda bilgi sahibi olmak için seyahat acenteleri ve konaklama yerleriyle iletişim halinde kalmaları" tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA

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