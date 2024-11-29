Güney Kore, Askeri Uçakları Uyardı

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Güney Kore, 5 Çin ve 6 Rus savaş uçağının habersiz olarak Kore Hava Savunma ve Tanımlama Bölgesi'ne (KADIZ) girdiğini bildirdi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından bir yetkili, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Yetkili, 5 Çin ve 6 Rus savaş uçağının bugün Japon Denizi (Doğu Denizi) ve güney kıyısı açıklarında habersiz olarak KADIZ'a girdiğini belirtti.

Uçakların Güney Kore'nin hava sahasını ihlal etmediğini dile getiren yetkili, bu adıma karşılık olarak Güney Kore savaş uçaklarını harekete geçirerek "taktiksel" önlemler aldıklarını kaydetti.

Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve herhangi uluslararası otorite tarafından denetlenmeyen Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ), ülkelerce tek taraflı ilan ediliyor. ADIZ, ülkenin tanımlı hava sahasını ihlal niyeti olmayan sivil uçakları kapsamına almıyor ancak bölgeye giren askeri uçaklar, potansiyel tehdit değerlendirilerek uyarılıyor.