Güney Kore, B737-800 Uçaklarını İnceleyecek

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SEUL, 30 Aralık (Xinhua) -- Güney Kore, Jeju Air'a ait bir Boeing 737-800 uçağının pazar günü kaza yapmasının ardından ülkede bulunan aynı modeldeki tüm uçakları incelemeye alacak.

Güney Kore Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı pazartesi günü yaptığı açıklamada, genellikle uygun fiyatlı yurtiçi seferler sunan havayolu şirketleri tarafından kullanılan tüm B737-800 uçaklarını özel bir incelemeden geçirmeye karar verdiğini duyurdu. Bu modeldeki en fazla sayıda uçağı 39 uçakla Jeju Air kullanılırken bu şirketi 27 uçakla T'way Air, 19 uçakla Jin Air, 10 uçakla Eastar Jet, 4 uçakla Air Incheon ve 2 uçakla Korean Air takip ediyor.

Jeju Air şirketine ait B737-800 uçağı dün başkent Seul'ün yaklaşık 290 kilometre güneybatısında bulunan Muan Uluslararası Havalimanı'nda inişe geçtiği sırada düşmüştü.

İniş takımlarında arıza olduğu tahmin edilen uçak, piste tekerlekleri açılmamış halde inmişti. Bunun üzerine kayarak pistten çıkan uçağın pistin dış duvarına çarpması sonucu gövdesi bölünmüş ve yangın çıkmıştı.